Az MNB közel 50 millió forintra bírságolta a Groupama Biztosítót

2021.01.12 14:39 MTI

Közel 50 millió forint bírságot szabott ki a Groupama Biztosító Zrt.-re a jegybank, egyebek közt a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) állománykezelését, illetve az ügyféltájékoztatást és a panaszkezelést érintő jogsértések miatt. A feltárt szabálytalanságok alapvetően nem befolyásolják a biztosító megbízható működését - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI-vel kedden.



A jegybank rendszeres ellenőrzései keretében átfogó vizsgálatot végzett a Groupamánál, a 2017 májustól a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakra. A feltárt jogsértések miatt a jegybank 39,5 millió forint felügyeleti és 10 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a biztosítóra.



Az MNB megállapította, hogy a biztosító a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási állománykezelése során nem minden esetben tartotta be a kötvény előállítására és annak kiküldésére rendelkezésre álló határidőt. A kgfb esetében emellett többször megsértette a kár- és kötvénynyilvántartó, illetve az üzembentartó felé fennálló tájékoztatási kötelezettségét.



A vizsgálat az ellenőrzött élet és nem-életbiztosítási termékek szerződési feltételeiben is több jogszabálysértést állapított meg, egyebek közt azt, hogy a Groupama a szerződési feltételek egyoldalú módosítását lehetővé tevő alapos okokat nem kielégítő módon határozta meg.



Az informatikai terület vizsgálata során az MNB szabálytalanságként azonosította többek között, hogy a Groupama nem megfelelően végezte el a tesztkörnyezetben felhasznált adatok anonimizálását, illetve nem rendelkezik a rendszerbiztonsági kockázattal arányos vírus- és más rosszindulatú program elleni védelemmel.

Fogyasztóvédelmi problémának számított, hogy a biztosító több esetben hiányosan tájékoztatta az ügyfeleket például a termékismertető egyes kötelező tartalmi elemeiről, a kgfb esetében pedig a díjfelszólító levelek megküldésének elmaradása, illetve a károsult kártérítési igényével összefüggő hiányos tájékoztatások vagy azok elmaradása volt megállapítható. Az MNB a biztosító belső szabályozásával és a határidők számításával kapcsolatban javaslatokat fogalmazott meg.



A Groupama emellett több alkalommal nem vett fel jegyzőkönyvet a szóbeli ügyfélpanaszokról, azokat a panasznyilvántartásában sem rögzítette, s hiányosságok merültek fel a telefonos panaszok kezelésénél is. Ugyancsak sérültek a panaszok teljes körű, határidőben történő megválaszolására, illetve a jogorvoslati tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi előírások.



Mindezek alapján a jegybank kötelezte a Groupamát a feltárt hiányosságok megszüntetésére, a legtöbb jogsértés esetében idén június végéig kell beszámolnia a biztosítónak az előírt intézkedések teljesítéséről.



A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank figyelembe vette többek közt a biztosító által elkövetett jogszabálysértések viszonylagosan jelentős súlyát, illetve azok lehetséges hatásait. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor a biztosító együttműködő magatartása a jegybanki vizsgálat során, és az, hogy több kockázati kategóriában alacsony, vagy mérsékelt kockázatot azonosított az MNB.