Koronavírus-járvány

Elkezdődik a gyermekvédelemben és a szociális alapszolgáltatásban dolgozók tesztelése is

A pedagógusok és a szociális intézmények dolgozóinak korábbi teszteléséhez hasonlóan a szociális alapszolgáltatásban, a gyermekjóléti alapellátásban, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézeti ellátásban dolgozók is jelentkezhetnek a koronavírus elleni célzott csoportos gyorstesztelésre - közölte a Koronavírus Sajtóközpont kedden.



A közlemény szerint ebben a körben - többek között - falugondnokok, házi segítségnyújtást végző szociális dolgozók, családsegítők, utcai és közösségi szociális munkát végzők, hajléktalanellátásban dolgozók, gyermekvédelemben dolgozók jelentkezhetnek az ingyenes tesztelésre.



Hozzátették: a tesztelést a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezik és összesen mintegy 47 ezer dolgozónak biztosítják a lehetőséget. A kormányhivatalok egészségügyi végzettségű munkatársaiból, valamint az orvos- és egészségtudományi képzésben tanuló egyetemi hallgatókból álló mintavevő csapatok 127 helyszínen várják az érintetteket a kétnapos akció során, január 16-17-én (szombat-vasárnap) 8-16 óráig.



A kormány kéri az érintetteket, hogy a vírus terjedésének csökkentése érdekében minél többen éljenek az ingyenes és önkéntes vizsgálattal, illetve a várakozás elkerülése érdekében foglaljanak időpontot, ezt január 15-én 14 óráig a https://szocszures.kh.gov.hu/ oldalon tehetik meg.



A teszteléshez adatlap kitöltése is szükséges, amely a szociális ágazati portálról (http://szocialisportal.hu) tölthető le. A kormányhivatalok kérik, hogy aki teheti, az adatlapot két példányban, már kitöltve vigye magával a megjelölt mintavételi pontra - ezzel is elősegítve a tesztelés minél gyorsabb lebonyolítását.