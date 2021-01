Koronavírus-járvány

Mintegy 51 ezer ember oltására elég vakcina érkezik kedden

2021.01.12

Újabb vakcinaszállítmányok érkeznek kedden Magyarországra: a Pfizer-BioNTech-vakcinából a negyedik szállítmány várható, és megérkezik az első Moderna-vakcinaszállítmány is 7200 adag oltóanyaggal - közölte a Koronavírus Sajtóközpont az MTI-vel.



A közlemény szerint a Pfizer-BioNTech vakcinából 81 tálca oltóanyag érkezik, amely 47 385 ember oltását teszi lehetővé, a Moderna-vakcinák pedig 3600 ember oltására elegendők.



A kedden érkező oltóanyagokkal az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakóinak, dolgozóinak oltása folytatódik. Az egészségügyi dolgozókat a kórházi oltópontokon oltják, az idősotthonokba oltócsoportok érkeznek - ismertették.



Hozzátették: a Pfizer és a Moderna vakcinája az alkalmazást és az ellenjavallatokat tekintve hasonló.



Magyarország eddig minden az országba érkezett vakcinát felhasznált. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg - írták.



Emlékeztettek, hogy december 26. és január 4. között három Pfizer-vakcinaszállítmány érkezett, amely mintegy 79 ezer ember oltását tette lehetővé.



Az országba érkező vakcinákból a második oltáshoz szükséges adagokat automatikusan tárolják az oltóközpontok. A két oltást ugyanabból a vakcinából kell elvégezni - tudatták.



A közlemény szerint Magyarország eddig 19,7 millió adag oltóanyagot kötött le több gyártónál - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac - több tízmilliárd forint értékben. A kormány ezeken túl izraeli, kínai és orosz vakcinafejlesztőkkel is tárgyal, hogy minél több vakcina legyen elérhető Magyarországon.



A következő hetekben várhatóan újabb vakcinaszállítmányok érkeznek, és az érkezés ütemében folytatódhat az oltás mind az egészségügyben, mind az idősotthonokban, majd az oltási tervben megjelölt további célcsoportoknál. 2021 első felében pedig várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, és akkor további oltóanyagok is érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása.



A védőoltás ingyenes és önkéntes, ezért érdemes rá regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A 60 év feletti nyugdíjasok levélben, postai úton is jelezhetik oltási igényüket. Az oltási rendben következő célcsoportok sorra értesülnek a rájuk vonatkozó tudnivalókról - olvasható a közleményben.