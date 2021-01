Koronavírus-járvány

Kormánymegbízott: hatékony az oltások beadása

Jól szervezett, gyors és hatékony a koronavírus elleni oltások beadása - közölte a Somogy megyei kormánymegbízott pénteken az M1 aktuális csatorna Híradójában.



Neszményi Zsolt az egészségügyi dolgozók oltásáról szólva azt mondta, hogy az oltóanyagból rendelkezésre áll a szükséges mennyiség, így mindenkit be tudnak oltani, aki jelentkezik.



A kormánymegbízott mindenkinek javasolja, hogy oltassa be magát.



A tv-csatornán elhangzott: a kaposvári oltópont napi 12 órában működik. Eddig több mint négyezer vakcina érkezett az oltópontra, és folyamatosan érkeznek oltásra az egészségügyi dolgozók - mondták.



Hozzátették: Somogy megyében emellett a nagyatádi és a siófoki kórházban is oltanak.