Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: Ilyen hatalmas volumenű oltási program még nem volt Magyarországon - videó

Már 31 500 egészségügy dolgozó kapta meg az oltást és az idősotthonokban is elkezdődött a dolgozók és a lakók beoltása - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília közlése szerint Budapesten a Pesti úti és egy újpalotai, továbbá Miskolcon és Pécsett egy-egy idősotthonban kezdték el az oltást: összesen 1226-an jelentkeztek, 779 gondozott és 447 dolgozó. Ilyen hatalmas volumenű oltási program még nem volt Magyarországon. Ez részben a magas kockázati csoporthoz tartozók miatt fontos, részben pedig a logisztikai feladatok megoldásából adódó tapasztalatok miatt - mondta a tisztifőorvos.



Az egészségügyi dolgozók oltása a tervek szerint folytatódik, szerda estig 31 500-an kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. A 25 oltóponton túl már városi kórházakban is oltják az egészségügyi dolgozókat, ahogy érkeznek az újabb oltóanyag-szállítmányok, a kör fokozatosan bővül a szakellátókkal és a háziorvosokkal - mondta Müller Cecília.



Továbbra is arra kérte az oltakozni akaró egészségügyi dolgozókat, hogy a koronavírus-honlapon és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapján elérhető online felületen regisztráljanak.



Müller Cecília közölte: az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezte az amerikai Moderna cég koronavírus ellen kifejlesztett vakcinájának alkalmazását. Ebből a vakcinából az Európai Unió tagállamai 80-80 millió adagot kötöttek le, Magyarországra 1 millió 744 ezer adagot szállítanak majd, ami 872 ezer ember oltására elég - ismertette.



Ezzel a készítménnyel is bővül a vakcinaellátás és dinamikusabbá válhat az oltásbeadás - fogalmazott.



A szakember megismételte: a háziorvosi rendelők alkalmasak az oltások tömeges beadására, hiszen minden feltétel adott; tudják hűteni az oltóanyagot és a sürgősségi ellátásra is fel vannak készülve.

Megerősítette azt is, hogy a rendelkezésre álló oltóanyagot a gyártó cég alkalmazási leiratának megfelelően használják fel. Ettől Magyarország nem kíván eltérni - hangsúlyozta -, hozzátéve, hogy a gyártó akkor garantálja a megfelelő hatást, ha az alkalmazási feltételek szerint használják fel a készítményt.



Az adagolás kapcsán elmondta, minden ország ugyanolyan kiszerelésben kapja meg az oltóanyagot: egy ampullában öt ember részére elegendő oltóanyag van.



Hozzátette: körlevelet írt minden oltópontnak, hogy nem maradhat eloltatlan adag vakcina a nap végére. Az előjegyzési rendszer is azt szolgálja, hogy oltóanyag ne menjen kárba, így az időpontra hívás szisztémájával kiszámítható a vakcinafelhasználás - mondta.



Müller Cecília kérdés kapcsán beszélt arról is, hogy aki kér, még kaphat influenza elleni védőoltást. A felnőtteknek adható háromkomponensű oltás 1 millió 357 ezer adagjából még van kétszázezer, a négykomponensű készítményből 103 495 adagot osztottak ki a háziorvosoknak és még 54 ezer adag rendelkezésre áll. Ezen kívül újabb gyártási tétel is rendelkezésre fog állni influenza elleni oltásból, tehát aki szeretne ilyen védőoltást kapni, még kaphat - emelte ki.



A magyar vakcinafejlesztésre irányuló kérdésre elmondta, a Debreceni Egyetem az NNK-val közösen fejleszt koronavírus elleni vakcinát. Ennek az elve az influenzavakcinához hasonló, elölt vírust használnak. Jelenleg az inaktiválás, az élő vírus ártalmatlanítása zajlik, ami egy bonyolult folyamat - ismertette.



Müller Cecília bizakodó, ugyanakkor nem kívánt jóslásokba bocsátkozni a magyar vakcinát illetően. Azonban szerinte fél-egy éven belül gyártani lehet majd ezt a vakcinát.



Arra a kérdésre, hogy indokolt-e még a közterületen elrendelt maszkhasználat, azt mondta, feltétlenül. "A járvány továbbra is velünk van", így a maszkhasználat és az egyéb, higiéniai szabályok betartása is fontos a vírussal szemben - fogalmazott.



Mint mondta, messze nem vagyunk a járvány végén, az elmúlt napon 3068 új fertőzöttet regisztráltak, és 127 beteg meghalt. Magyarországon 144 977 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, és a gyógyultak száma is növekszik. Jelezte, technikai okok miatt nem került átvezetésre csütörtökön a gyógyultak száma, de ezt a nap folyamán pótolni fogják.



Kórházban 5387 embert ápolnak a vírus szövődményei miatt, közülük 367-en szorulnak lélegeztetésre.