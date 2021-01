Fejlesztés

Tudományos és innovációs park megvalósításába kezd a PTE

A program első ütemében a PTE egyik ingatlanát kétmilliárd forintból felújítják, s a helyi gazdaság és az egyetem együttműködése szempontjából kulcsfontosságú laborokat alakítanak ki benne. 2021.01.06 03:30 MTI

Négymilliárd forintos európai uniós támogatással kezdődhet meg a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Tudományos és Innovációs Parkjának (TIP) létrehozása - jelentették be az intézmény vezetői kedden sajtótájékoztatón, a baranyai megyeszékhelyen.



Decsi István, a PTE kancellárja közölte: a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) pályázatán elnyert négymilliárd forintos támogatásnak köszönhetően a következő tíz év "egyik legfontosabb innovációs, gazdaságélénkítő, kutatás-fejlesztési programja indulhat el a dél-dunántúli régióban".



A program első ütemében a PTE egyik ingatlanát kétmilliárd forintból felújítják, s a helyi gazdaság és az egyetem együttműködése szempontjából kulcsfontosságú laborokat alakítanak ki benne. Szintén az első ütemben létrejönnek a PTE kutatói, hallgatói és a helyi gazdaság szereplői számára a kutatás-fejlesztést, innovációt szolgáló úgynevezett coworking terek.



Mindezek mellett az egyetemen felhalmozódó tudás gyakorlatba átültetését szolgáló inkubációs tevékenységet is fejlesztik - mondta el a kancellár, aláhúzva: a fejlesztésekben a PTE minden kara részt vesz.



A cél az - tette hozzá -, hogy innovatív ötletek, kezdő vállalkozások, kutatási és fejlesztési projektek hazai és nemzetközi szinten is inspiratív, modern környezetben fejlődhessenek, váljanak versenyképessé és hasznossá a társadalom és a gazdaság számára is.



További cél, hogy a kormányzati döntésnek köszönhetően induló fejlesztéssel erősödjön a PTE vállalkozási és gazdaságfejlesztési funkciója, s az intézmény képes legyen betölteni térségfejlesztő tudományegyetemi szerepét - hangsúlyozta a kancellár.



Decsi István azt mondta, a tudományos és innovációs park programja során a következő években újabb és újabb forrásokat, a most megítélt négymilliárd forint többszörösét szeretnék pályázatok és támogatások formájában megszerezni.



Miseta Attila, a PTE rektora kiemelte: a magyarországi egyetemeknek a kormányzat mind nagyobb szerepet szán a termelő-, szolgáltató vállalatokkal való szorosabb kapcsolat kialakításában.



Betlehem József, az intézmény általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettese úgy vélekedett, a PTE megújulásához a tudományos és innovációs park kiváló infrastruktúrát biztosít majd. Reményét fejezte ki, hogy a program segítségével a gazdasági élet szereplői és az egyetem kapcsolata erősödik.



A PTE sajtóanyaga szerint a fejlesztés első üteme még az idén elindul az egyetem pécsi, meglévő ingatlanjaiban; a vállalkozói kompetenciák fejlesztésén keresztül az egészséggazdasági fejlesztéseket megalapozó tudományos témák, így a digitális egészségipari innovációk, okostechnológiák, valamint a specializált gépgyártás és intelligens technológiák, továbbá a zöld gazdaság kapja a legnagyobb hangsúlyt. A program további ütemeinek előkészítése folyamatban van.