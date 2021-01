Koronavírus-járvány

Virológus: nagy valószínűséggel már Magyarországon is jelen van a fertőzőbb brit változat - videó

A szakember szerint egy esetleges lazítás esetén ez az új változat is terjedésnek indulhatna, ami miatt ismét gyors ütemben nőni kezdene a fertőzöttek, és valószínűleg a betegek és a halálozások száma is. 2021.01.05 20:25 ma.hu

