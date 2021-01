Koronavírus-járvány

Győrfi Pál is megkapta a koronavírus elleni oltást, beszámolt tapasztalatairól - videó

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője ma kapta meg az oltást az Üllői úti klinika egészségügyi oltópontján. 2021.01.04 15:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Bevallom, kicsit meghatódtam, több okból is. Egyrészt azért, mert felemelő érzés volt látni, hogy a különböző korú, beosztású egészségügyi dolgozók, orvosok, nővérek, az Országos Mentőszolgálat bajtársai és a többi segítő szakember milyen lelkesen és fegyelmezett rendben veszi fel a védőoltást" - írja Facebook-oldalán a szóvivő.



Szerinte ez fontos, hiszen nekik példát is kell mutatniuk és bátorítani azokat, akik kételkednek, vagy még félelmeik vannak.



"Másrészt azért, mert akikkel beszélgettem, mindenki ugyanazt érezte amit én: egyfajta megkönnyebbülést. Sok hónapja, a vírus márciusi megjelenése óta erre vártunk, hogy legyen végre védőoltás, amivel magunkat, a családunkat és a betegeinket is meg tudjuk védeni ettől az alattomos ellenségtől, hiszen senki sem tudhatja előre, hogy ha elkapja, nála mennyire lesz súlyos a betegség. Érdemes volt kitartani. Szívből és meggyőződéssel javaslom másoknak is, hogy amint lehetőségük lesz rá, kérjék a védőoltást, mert minden szakértő szerint hatásos és biztonságos. Ráadásul a szúrás sem fájt" - olvasható Győrfi Pál bejegyzésében.