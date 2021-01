Koronavírus-járvány

A PSZ követeli, hogy az oktatásban dolgozók is szerepeljenek az oltási tervben

Követeli a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), hogy az oktatásban dolgozók is szerepeljenek az oltási tervben.



A szakszervezet az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: megdöbbenve fogadták a nyilvánosságra hozott koronavírus-oltási tervet, amelyből nem derül ki, hogy az oktatásban foglalkoztatottak mely kategóriába tartoznak. Hozzátették: szintén "döbbenetes az a feltételes miniszterelnöki bejelentés", hogy tömeges oltás esetén az oltási pontokat a szavazóhelyiségekben rendeznék be. Arra hívták fel a figyelmet, hogy ezek körül sokat nevelési, oktatási intézményekben alakítottak ki, ahová jelenleg még a szülők sem léphetnek be.



"A PSZ álláspontja szerint a gyermekeken, tanulókon, szülőkön keresztül a társadalom széles csoportjaival érintkező oktatásban foglalkoztatottak számára az oltási terv III. kategóriájában kellene biztosítani az oltás lehetőségét" - írták.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján szereplő, az oltási terv alapján készült kivonatos lakossági tájékoztató szerint az oltás sorrendjét a veszélyeztetettség alapján meghatározó kategóriák a következők: I. egészségügyi dolgozók, II. a szociális ellátásban dolgozók és abban részesülők, III. a Covid-19 fertőzés szempontjából kockázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebbek, IV. a rendvédelmi szervek azon dolgozói, akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakossággal, V. azon 18-59 évesek, akiknél fennállnak a fokozott kockázatot jelentő alap/társbetegségek, VI. a kritikus infrastruktúrában dolgozók, VII. valamennyi 18-59 éves lakos, aki nem tartozik a fenti kockázati csoportokba.



A Pedagógusok Szakszervezetének véleménye szerint az oltási terv ellentmond Müller Cecília országos tisztifőorvos korábbi nyilatkozatának is, amely szerint az oltást "mindenképpen az +első vonalban+ dolgozóknak kell megkapniuk; az egészségügyben dolgozóknak, majd a magas kockázatú csoportba tartozóknak, illetve az ország közszolgáltatásában részt vevőknek, valamint a pedagógusoknak". Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF szerint az oktatásban dolgozókra is kiemelten kell gondolni a koronavírus elleni oltási kampányokban - tették hozzá.



Könnyű belátni, hogy az oktatásban foglalkoztatottak munkájuk során közvetlenül kapcsolatba kerülnek a lakossággal, továbbá a pedagógusok között szép számmal akadnak olyanok is, akik "a Covid-19-fertőzés szempontjából kockázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebbek" - jegyezték meg.



A PSZ követeli, hogy az oktatásban foglalkoztatottak kiemelten jelenjenek meg az oltási tervben, a lakosság tömeges oltásakor pedig az oltási pontokat ne a nevelési, oktatási intézményekben jelöljék ki. A PSZ követeli azt is, hogy az oktatásban dolgozóknak a munkahelyen szervezzék meg az oltást, maguk és a velük közvetlenül vagy közvetetten érintkező széles társadalmi csoportok védelméért - tudatták a közleményben.