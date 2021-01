Koronavírus-járvány

Gregor Bernadett biztosan beoltatja magát

A színésznő a Borsnak mondta el: nála nem kérdés, hogy vállalja-e az oltást, még úgy sem, hogy decemberben már átesett a koronavíruson.



Nem szeretné újra elkapni a koronavírust, ezért mindenképpen beoltatja majd magát Gregor Bernadett. A Borsnak azt mondta: voltak, akik le akarták beszélni a vakcináról, de ő ragaszkodik hozzá.



"Mindenkinek a döntését tiszteletben tartom, de ugyanezt várom el fordítva is. Nem egy ismerősöm próbált lebeszélni az injekcióról, de én inkább egy tűszúrást vállalok, mintsem még egyszer a koronavírust" - fogalmazott.



Elárulta azt is, hogy tíz éve minden októberben beoltatta magát az influenza ellen, és annak idején a H1N1 elleni vakcinára is jelentkezett, és állítása szerint semmiféle mellékhatása, szövődménye nem volt az ellenszernek.