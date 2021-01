Koronavírus-járvány

A hétvégi gyorsteszteken az óvodai és iskolai dolgozók egy százaléka volt pozitív

A hétvégi gyorsteszteken 20 ezer 744 óvodai és iskolai dolgozó vett részt, egy százalékuk, 209 ember koronavírustesztje lett pozitív - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára hétfőn.



György István a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy novemberben is biztosították a lehetőséget a köznevelésben dolgozóknak a tesztelésre, az akkori eredmények rosszabbak voltak: két százalékuk mintája lett pozitív.



Január 2-án és 3-án a tesztet összesen 220 ezer köznevelésben és szakképzésben dolgozó pedagógus számára, országosan 99 helyszínen biztosították; a mintavételt 263 csapat végezte. Online előzetesen 13 ezren regisztráltak. Az eredményeket elküldték a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, az adatok folyamatosan kerülnek be a statisztikákba - fejtette ki.



Hangsúlyozta: azok, akik most fertőzöttnek bizonyultak, nem mehetnek közösségbe, tíznapos házi karantén vár rájuk, így a tanítás biztonságosan folytatódhat a téli szünet után.



Az államtitkár elmondta, november közepe óta csaknem félmillió tesztet végeztek el, ami szavai szerint azt bizonyítja, hogy "mi, magyarok képesek vagyunk összefogni".



Emlékeztetett, novemberben és decemberben több szakmacsoport számára tették lehetővé a csoportos tesztelést, így az egészségügyi és szociális intézményekben; a bölcsődékben, óvodákban, nevelési-oktatási intézményekben; valamint a területi közigazgatásban - elsősorban az ügyfélszolgálatokon - dolgozók vehettek részt a teszteken. A cél az érintett intézmények biztonságos működésének biztosítása volt - húzta alá.



György István bejelentette: az operatív törzs az oltási terv végrehajtására projektmunkacsoportot hozott létre, amelyet ő vezet. Az oltási tervet a rendelkezésre álló vakcina függvényében hajtják végre - mondta.