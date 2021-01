Koronavírus-járvány

Asszonyság - Orbán Viktor felháborodás-cunamit indított, amikor Karikó Katalint így nevezte

A miniszterelnök kettejük beszélgetéséről a Kossuth Rádió vasárnap reggeli műsorában számolt be, erről a részletről pedig videót is közzétett a Facebook-oldalán. Abban nevezi "kisújszállási asszonyságnak" a világhírnévre szert tett tudóst. 2021.01.04 05:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vasárnap az állami rádióban vendégeskedett a miniszterelnök. Ebben többek között beszélt a vakcinázásról és arról is, hogy telefonon beszélt Karikó Katalinnal, az Amerikában élő, magyar származású professzorral, akinek a találmánya nyomán megszületett a Pfizer-oltása. Emiatt a Nobel-díj egyik komoly esélyeseként is szokták emlegetni.

Így hangzott Orbán Viktor nyilatkozata, amin a fél ország kiakadt

"Mindenki ezt a nehezen kimondható szót használtja, "Pfájzer", azt hiszem, így kell kimondani, de beszéltem azzal a professzorasszonnyal - és itt kisegíti a műsorvezető, hogy Karikó Katalinról van szó - újév előtti napon, hosszan, és megértettem, hogy ugyan egy német prof is benne van a dolgokban, de legtöbben magyarok dolgoznak a kutatásban, illetve a kutatás irányításában.



Kis túlzással, de nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy magyar vakcina, amerikai pénz és magyar ész van benne. Büszkék lehetünk a tudós asszonyra, aki egy kisújszállási asszonyság, mint megtudtam, és a lánya, aki kétszeres olimpiai bajnok, az Egyesült Államok színeiben, evezésben a londoni olimpián szerzett érmet. És azt hiszem van néhány világbajnoki címe is, tehát az egész családra igazán büszkék lehetünk.



Azt is megtudtam, hogy a '80-as évek közepén mentek ki, akkor a kislány még csak két éves volt, de beszél és ír magyarul, ami azt mutatja, hogy a professzorasszonynak a szíve is a helyén van."

Szabó Tímea szerint "ebben minden benne van, amit és ahogy Orbán és az egész kormány a nőkről és a tudományról külön-külön és együtt is gondol."

A DK-s Bősz Anett pedig Orbán nevében elnézést kért a tudóstól

Szél Bernadett is kiakadt

Amit tudni érdemes:

1. Pfizer-BioNTech vakcina "feltalálója" nem Karikó Katalin, hanem Ugur Sahin és felesége Özlem Türeci.

2. Ugur Sahin, török származású (1965. Iskenderun) német professzor. A Mainzi Egyetem III. sz. Orvosi Klinika Rákkutatási Tanszék professzora. Ő a BioNTech német cég alapítója és elnöke.

3. A vakcina a Karikó-Weissman mRNA technológián alapul. Ezt a technológiát szabadalmaztatta Karikó Katalin és Drew Weissman a Pennsylvaniai Egyetem keretében, a szabadalmi jog tulajdonosa az egyetem volt.

Az egyetem eladta a jogot egy cégnek, majd az továbbadta a BioNTechnek és a Modernának. Jelenleg ez a két cég a Karikó-Weissman Technológia szabadalmi jogának a tulajdonosa.

4. Jelenleg 3 vakcina épül erre az mRNA technológiára:

1. A Pfizer-BioNTech vakcina, ez van az EU-ban engedélyezve.

2. Moderna vakcina, ez kapott 2020. december 18-án ideiglenes engedélyt az USA-ban.

3. Curevac vakcina, szintén német cég, jelenleg a III. fázisban járnak, amit 2020. december 14-én jelentettek be.