Koronavírus-járvány

Szlávik János: fontos, hogy minél többen oltozkodjanak a koronavírus ellen

Magyarországon aránylag magas az oltásellenesek száma, és ez a jelenség még az egészségügyi dolgozók között is létezik, ez lehet az oka annak, hogy eddig csak 5000 egészségügyi dolgozót oltottak be hazánkban. Erről Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa beszélt az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorában.



Szlávik János szerint az oltási kapacitás megvan a tömeges oltáshoz. A főorvost arról is kérdezte Sváby András, hogy az egészségügyben dolgozók után miért a szociális rendszerben dolgozókat és miért nem az időseket kezdik el oltani. Szlávik János emlékeztetett rá: a 60 év felettiek Magyarországon 2 millióan vannak, tehát az ő beoltásuk megszervezése komoly logisztikai feladat és nagyságrenddel több oltóanyag kell hozzá, mint az egészségügyben és a szociális szférákban dolgozók beoltásához.



Kérdésre válaszolva Szlávik János elmondta azt is, hogy már korábban beoltatta magát. Arra a kérdésre, hogy melyik vakcinát tartja a legjobbnak, azt válaszolta: az a jó vakcina, ami elérhető, így mivel Magyarországon a Pfizer vakcinája elérhető, azzal oltatta be magát.



Hozzátette: örülne, ha lehetne válogatni a vakcinák között, hiszen más oltás jó az időseknek, a fiataloknak, az allergiásoknak stb., de egyelőre nincs ilyen választék.



Ha Izrael példáját nézzük, meg lehet oldani a tömeges oltást – mondta Szlávik Jánost, hozzátéve: itthon egyelőre nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű oltóanyag a tömeges oltásokhoz, így egyelőre a szigorítások akadályozzák meg a járvány gyorsulását.



A főorvos azt is elmondta: a Dél-pesti Centrumkórházban az elmúlt hetekben csökkent a bent fekvő betegek száma. Sajnos az intenzíven fekvők száma egyelőre nem csökken, hiszen ők hosszú hetekkel ezelőtt betegedtek meg, a második hullám csúcsán.



Ami a több európai országban észlelt új koronavírus-mutáns terjedését illeti, Szlávik János azt mondta: Magyarországon még nem észlelték az új variánst, de úgy tűnik, nem lehet megakadályozni, hogy az új mutáns világszerte elterjedjen. Úgy tűnik – tette hozzá a főorvos - ezt a mutánst a mostani vakcina képes megfogni, de hogy a későbbi variánsokkal kapcsolatban is igaz-e ez, azt ma még nem tudni. A gyártók azt ígérik, hogy 4-6 hét alatt tudnak reagálni új mutánsokra – tette hozzá Szlávik János.



A főorvos azt is elmondta: a koronavírus-fertőzésnek sok utókövetkezménye van, ezért a legjobb megakadályozni, hogy megfertőződjünk. A megoldás az lesz, hogy minél többen beoltatják magukat – hangsúlyozta Szlávik János.