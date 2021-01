Gyilkosság

Megtalálhatták a hajléktalanok életét kioltó budapesti sorozatgyilkost

Több korábbi emberöléshez is köze lehet a sorstársát tavaly augusztusban, a Kámfor utcában megkéselő hajléktalannak. Ha a gyanú bebizonyosodik, a sorozatgyilkos tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre számíthat. 2021.01.02 12:40 ma.hu

Nem engedte szabadlábra újév napján a tavaly augusztus óta emberölés gyanúja miatt letartóztatott 46 éves E. Lászlót a Budai Központi Kerületi Bíróság - írja a Telex. A férfi letartóztatásának ideje lejárt volna, ám a nyomozóhatóság bizonyítékai szerint legalább három gyilkossághoz is köze lehet.



Egy budapesti, XIII. kerületi Kámfor utcai romos vasúti telephelyen 2020. augusztus 26-án egy vérző férfira bukkantak, idézi fel a lap. A sértett még élt, a mentőknek el tudta mondani, hogy arra ébredt, valaki mellkason szúrta. Kórházba szállították, életét több műtéttel lehetett csak megmenteni. A rendőrök a közelben rátaláltak a hajléktalan E. Lászlóra. A nyomozók olyan bizonyítékokat találtak, melyek szerint a férfi egy régi sérelem miatti vita során szándékosan, emberölési szándékkal szúrta mellbe ismerősét.



E. László neve már egy 2020 májusi és egy júliusi bűnügy nyomozásánál is felmerült. Tavaly május 27-én, szintén az angyalföldi, Kámfor utcai telep mellett egy 29 éves hajléktalan férfi holttestére bukkantak, az orvos szakértő szerint az áldozatot leszúrták, halála után kirabolták, az előző nap felvett ötvenezer forintos rokkantsági nyugdíja miatt ölhették meg. Júliusban, ugyanezen a környéken megtámadtak egy harmadik hajléktalant is, aki elmondta, hogy egy idegen pénzt kért tőle, majd amikor ezt megtagadta, akkor a támadója megverte, arccsontját több helyen is eltörte, sőt, amikor a földre zuhant, elvette az értékeit is.



A rendőrség a helyszínek közelsége, az elkövetési mód, a rideg kegyetlenség, erőszakosság egyezése miatt jutott arra a következtetésre, hogy mindhárom Kámfor utcai eset E. Lászlóhoz köthető. A BRFK az ügyeket összevonta, a beszerzett bizonyítékok szerint E. Lászlót nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberöléssel és két védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják.



A férfi egyik esetben sem tett részletes vallomást, kihallgatásai során rendre tagadta az életellenes bűncselekmények elkövetését. A Budai Központi Kerületi Bíróság szökés, valamint az eljárásban való jelenlétének biztosítása érdekében két hónappal hosszabbította meg a férfi letartóztatását, egyben elrendelte az Igazságügyi Megfigyelő és Elmeorvosi Intézetben történő vizsgálatát. A sorozatgyilkos tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre számíthat.