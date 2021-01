Koronavírus-járvány

Zacher Gábor: elképesztő a sötétség az oltást illetően

Az év utolsó napján megkapta a koronavírus elleni vakcinát a jelenleg mentősként dolgozó Zacher Gábor toxikológus, a Honvédkórház sürgősségi osztályának volt vezetője is.



Zacher az Indexnek nyilatkozott arról, hogy semmilyen mellékhatást nem tapasztalt a Pfizer-BioNTech oltása után. Mint fogalmazott, elképesztő a sötétség az oltással kapcsolatban. „De mit is várhatunk, ha a kormány nem közöl megfelelő információt” – tette hozzá.



Szerinte a tisztességes kommunikáció hiánya okozza a járványkezelésben is a legnagyobb problémát. Ugyanezt a nézetet vallja Dr. Novák Hunor is, erről itt írtunk részletesen.

Zacher szerint nem beszélünk például a marihuána orvosi felhasználásról, pedig – ahogyan a szakember megjegyezte –, ha egy onkológus (vagyis Kásler Miklós EMMI-miniszter) vezeti az egészségügyet, legalább a párbeszéd szintjén meg kellene jelennie az új trendnek.



Politikai-kommunikációs okai vannak a magyar társadalom alkoholproblémáinak is. Zacher Gábor szerint addig, amíg a pálinkafőzdék Orbán Viktor szövetségesei, nem számíthatunk alkoholstratégiára, de alig van kontroll az italok hirdetésében is.