Koronavírus-járvány

Merkely: folyamatosan oltják az egészségügyi dolgozókat

December 26. délutánja óta folyamatosan oltják az egészségügyi dolgozókat a koronavírus elleni vakcinákkal - mondta a Semmelweis Egyetem rektora az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.



Merkely Béla elmondta: csak a Semmelweis Egyetemen már csaknem 2 ezer embert oltottak be. Kiemelte: első nap viszonylag kevesen akartak oltást. Azóta viszont, ahogy egyre többen megkapták az oltást és semmilyen mellékhatást nem észleltek, egyre többen jelentkeznek. A Semmelweis Egyetemen az orvosok mintegy 95 százaléka elfogadja az oltást és a szakdolgozók nagy része is szeretné beoltatni magát - mondta a rektor.



Ugyanakkor megjegyezte: sokat kell még tenni, hogy a lakosság is minél szélesebb körben elfogadja az oltást és kialakulhasson a nyájimmunitás. Merkely Béla kiemelte: az oltás nemcsak az esetleges megbetegedés elkerülését segíti, hanem szinte száz százalékos védelmet jelent a szövődményes megbetegedés megelőzése szempontjából is.



A Semmelweis Egyetem rektora szólt arról is, érzik, hogy a koronavírus-járvány hatására felértékelődött az orvosi hivatás és az egészségügyi dolgozók mindennapi munkája, így megnőtt a fiatalok, a most érettségizők érdeklődése az orvosi és egészségtudományi képzések iránt. Ezért minden érdeklődőt várnak a Semmelweis Egyetem január 15-én és 16-án online tartandó nyílt napjára.