Erőszak

Orbán Viktor meglátogatta a megkéselt rendőrt a kórházban

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön meglátogatta a Honvédkórházban azt a rendőrt, akire késsel támadt egy férfi a múlt héten Újpesten. A kormányfő megtekintette az intézményben kialakított koronavírus-oltópontot is - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.



Orbán Viktor Pintér Sándor belügyminiszterrel együtt kereste fel az intenzív osztályról már kikerült, életveszélyesen megsebesített őrmestert, akinek a gyógyulása jól halad. A miniszterelnök megköszönte a rendőr helytállását, a felépüléséhez sok erőt kívánt.



Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a miniszterelnök és a belügyminiszter a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórházában felkeresték az ott kialakított koronavírus oltópontot is. Köszönetet mondtak az egészségügyi dolgozóknak, hogy szilveszter napján is a tőlük megszokott kitartással, kimagasló szinten végzik a munkájukat. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a vakcina jövőre visszaadja a korábbi életünket.