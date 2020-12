Koronavírus-járvány

További négy vidéki kórházba érkezett vakcinaszállítmány

Az eddigiek mellett további négy vidéki kórházba érkezett vakcinaszállítmány szerdán dél körül: Kaposvárra a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházba, Miskolcra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházba, Székesfehérvárra a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházba, valamint Balassagyarmatra a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetbe - jelentették az M1 aktuális csatorna híradójában tudósítók a helyszínről.



A kaposvári kórház gyógyszertárába 2000 adag koronavírus elleni vakcina érkezett, ami 1000 kórházi dolgozó oltására elegendő. A vakcinát speciális hűtőberendezésben mínusz 80 Celsius-fokon tárolják.



Az oltások beadását csütörtökön kezdik meg. Első körben a "frontvonalban" dolgozókat oltják majd be, így a sürgősségi betegellátó centrum, az infektológia és az intenzív osztály dolgozói kapják meg az oltást - hangzott el.



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházba 5000 adag oltóanyag érkezett, ez 2500 kórházi dolgozó beoltását teszi lehetővé.



Mint a tudósításban a kórház főgyógyszerészének tájékoztatására hivatkozva elhangzott, a napokban kezdik meg az oltások beadását, amit 30 perces orvosi megfigyelés követ.



A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója, Bucsi László a híradóban elmondta, azonnal elkezdték az oltást, elsőként itt is a frontvonalban dolgozókat oltják be. Néhány nap alatt szeretnék ugyanakkor az összes dolgozót, körülbelül ezer embert beoltani.



Bucsi László szólt arról is, hogy az ígéretek szerint a jövő héten ugyanennyi adag vakcinát kapnak. Emlékeztetett arra is, hogy a vakcinából mindenkinek két adagot kell kapnia a védettséghez, és az első oltás után 21 nappal adható be a második.



Közölte azt is, hogy a dunaújvárosi kórház dolgozóit is Székesfehérváron oltják majd be.



A főigazgató kijelentette: meggyőződése, ha ilyen ütemben halad az oltás, nyár elejére megállítható a világjárvány.



A Dr. Kenessey Albert kórház főigazgatója, Szabó Géza közölte, 1950 adag vakcina érkezett hozzájuk. Az oltások beadását csütörtök reggel kezdik el.



Szabó Géza megnyugtatónak nevezte az oltóanyag megérkezését. "Ez jelenti számunkra a biztonságot" - mondta.



Az Európai Gyógyszerügynökség december 21-én törzskönyvezte a Pfizer-BioNTech Covid-19-ellenes oltóanyagát, december 26-án érkezett Magyarországra az első szállítmány, 9750 oltóanyag, amelyet öt oltópontra vittek.



Szerdán érkezett Magyarországra 70 ezer vakcina, amely 35 ezer ember kétszeri oltására elegendő, ezeket a vakcinákat szállítják ki a nap folyamán a kormány által kijelölt 21 oltási pontra.

Szerdán délelőtt, a fent említett négy kórházon kívül, hat kórházba érkezett meg a vakcina: a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházba, Budapesten az ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelőbe, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórházba, a Semmelweis Egyetemre, továbbá Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházba és Tatabányán a Szent Borbála Kórházba,



A tervek szerint a nap folyamán még 11 intézménybe szállítanak ki oltóanyagot: a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórházba, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetbe, a szolnoki Hetényi Géza kórházba, a Pécsi Egyetem Klinikai Központjába, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjába, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába, a szombathelyi Markusovszky Kórházba, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházba, a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházba, az egri Markhot Ferenc Kórházba és a Békés Megyei Központi Kórház békéscsabai intézményébe.