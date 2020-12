Koronavírus-járvány

Újabb négy kórházba érkezett vakcinaszállítmány

Szerdán érkezett Magyarországra 70 ezer vakcina, amely 35 ezer ember kétszeri oltására elegendő, ezeket a vakcinákat szállítják ki a nap folyamán a kormány által kijelölt 21 oltási pontra. 2020.12.30 14:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vakcinaszállítmány érkezett szerda délelőtt újabb négy kórházba. Budapesten a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórházába, a Semmelweis Egyetemre, Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházba és Tatabányán a Szent Borbála Kórházba - jelentették az M1 aktuális csatorna tudósítói a helyszínekről a déli híradóban.



A Semmelweis Egyetemre 5000 adag vakcina érkezett, onnan folyamatosan szállítják az oltópontokra, a tervek szerint szerdán 350 embert oltanak be - mondta a tudósító.



A Honvédkórházba is 5000 vakcina érkezett, hat oltópontot alakítottak ki és folyamatos az oltás az intézményben - mondta a tudósító.



Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházba 3000 vakcina érkezett. Egy utcai kapcsolattal rendelkező oltópontot alakítottak ki, hogy a jelentkezőknek ne kelljen a kórház épületén keresztül menniük. Csütörtökön indul az oltás - mondta a tudósító.



Tatabányán a Szent Borbála Kórházba 1950 oltóanyag érkezett, csütörtökön kezdődik az oltás - mondta a tudósító.



Elhangzott az is, hogy először az egészségügy frontvonalában dolgozók kaphatják meg az oltást. Aki jelentkezik, annak nyilatkoznia kell, hogy önként adatja be, azután orvosi vizsgálaton vesz részt, az oltás után pedig félórás megfigyelés következik.



Szerdán délelőtt hat kórházba érkezett meg a vakcina: a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházba, Budapesten az ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelőbe, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórházba, a Semmelweis Egyetemre, továbbá Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházba és Tatabányán a Szent Borbála Kórházba.



A tervek szerint a nap folyamán még 15 intézménybe szállítanak ki oltóanyagot: a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházba, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetbe, a Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézetbe, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházba, a Pécsi Egyetem Klinikai Központjába, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházba, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházba, a Debreceni Egyetem Klinikai Központba, a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézetbe, a Markusovszky Kórházna, a Csolnoky Ferenc Kórházba, a Jósa András Oktatókórházba, az Eger Markhot Ferenc Kórházba és a Békés Megyei Központi Kórházba.



Az Európai Gyógyszerügynökség december 21-én törzskönyvezte a Pfizer-BioNTech Covid-19-ellenes oltóanyagát, december 26-án érkezett Magyarországra az első szállítmány, 9750 oltóanyag, amelyet öt oltópontra vittek. Szerdán érkezett Magyarországra 70 ezer vakcina, amely 35 ezer ember kétszeri oltására elegendő, ezeket a vakcinákat szállítják ki a nap folyamán a kormány által kijelölt 21 oltási pontra.