Koronavírus-járvány

Operatív törzs: 227 intézkedés történt a maszkviselési szabályok megszegése miatt

A kijárási tilalmat az elmúlt napon 333-an szegték meg, közülük két ember a kutyasétáltatásra vonatkozó szabályt nem tartotta be. 2020.12.30 13:08 MTI

Az elmúlt 24 órában 227, a járvány kezdete óta pedig 16 724 emberrel szemben intézkedett a rendőrség a maszkviselésre vonatkozó szabályok megszegése miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert tájékoztatása szerint 198-an az önkormányzati rendeletek ellenére sem viselték a maszkot közterületen; közülük 41-en helyszíni bírságot kaptak, 65 emberrel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek, a többieket figyelmeztették.



Ugyanakkor 12 emberrel szemben azért intézkedtek, mert buszon, villamoson, megállóban nem volt rajtuk maszk, 17-en pedig bevásárlóközpontban nem viselték a védőeszközt - tette hozzá az alezredes.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 685 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 184 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 491 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Kedden egy üzlet ideiglenes bezárásáról döntött a rendőrség, ezzel már 105-re nőtt azoknak az üzleteknek, szolgáltatóknak a száma, amelyeknél a rendőrség a védelmi szabályok be nem tartása miatt ilyen korlátozó intézkedést rendelt el.



A kijárási tilalmat az elmúlt napon 333-an szegték meg, közülük két ember a kutyasétáltatásra vonatkozó szabályt nem tartotta be. A kijárási korlátozás november 4-én lépett hatályba, amit november 11-étől a kijárási tilalom váltott fel. November 4-étől eddig a rendőröknek 18 507 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.



Kedden is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 45 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 8985-ször intézkedtek.



Kedden 9274 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Aznap 2139 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így 19 496-an vannak hatósági házi karanténban. Közülük 2169-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat. Kiss Róbert arra hívta fel a figyelmet, hogy az elektronikus ellenőrzés nemcsak az ellenőrzötteknek kényelmesebb, hanem a védekezésben résztvevők leterheltségét is csökkenti, ezért kérte, hogy az érintettek lehetőség szerint használják az alkalmazást.



A járvánnyal összefüggésben március óta 507 bűncselekmény miatt indult eljárás, eddig 99 gyanúsítottat hallgattak ki - ismertette.



A Németországban megjelent vírusmutációval összefüggő kérdésre válaszolva azt hangsúlyozta: a külföldről hazatérő magyar állampolgárok automatikusan hatósági házi karanténba kerülnek, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek Magyarországra.