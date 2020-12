Koronavírus-járvány

Müller Cecília: január elején huszonötre nő az oltópontok száma

Szerdán huszonegyre, január elején huszonötre nő az oltóhelyek száma Magyarországon az újabb vakcinaszállítmányoknak köszönhetően - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán.



Müller Cecília közölte: a korábbi, jelképes mennyiségű vakcinát tartalmazó szállítmányból az eddigi öt oltóhelyen négy nap alatt 3789 intenzív, sürgősségi és a koronavírusos betegeket kezelő osztályokon tevékenykedő egészségügyi dolgozót oltottak be.



A szerda reggel Magyarországra érkezett 70 ezer vakcina 35 ezer egészségügyi dolgozó - köztük egy újabb kör, a háziorvosok - beoltásának megkezdését is lehetővé teszi.



További adagokat is megrendeltek, az év elején is több tételben, folyamatosan érkeznek szállítmányok Magyarországra - mondta a tisztifőorvos, hozzátéve: akkor már a szociális intézmények lakói és dolgozói is sorra kerülnek.



