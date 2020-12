Koronavírus-járvány

Pfizer-ügyvezető: az NNK megrendelése alapján szállítanak, a jövő héten újabb szállítmány várható

A vakcina úgynevezett mRNS-alapú technológiával készül, semmilyen víruselemet nem tartalmaz, pusztán a koronavírus tüskefehérjéjének a fehérjekódját tartalmazza, amely a szervezetben immunválaszt alakít ki. 2020.12.30 10:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) megrendelése alapján, folyamatosan szállítja Magyarországra a Pfizer a koronavírus-vakcinát, a jövő héten újabb szállítmány várható - közölte a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.



Vereckei Péter elmondta: az Európai Gyógyszerügynökség december 21-én törzskönyvezte a Pfizer-BioNTech Covid-19-ellenes oltóanyagát, december 26-án pedig meg is érkezett Magyarországra az első szállítmány, 9750 oltóanyag, amelyet öt oltópontra vittek.



Hozzátette: december 30-án további 21 oltópont számára is megérkezett a szállítmány, összesen 70 ezer vakcina, amely 35 ezer ember kétszeri oltására elegendő. Hozzátette: partnerükkel, a UPS-szel a 21, kormány által kijelölt oltási pontra szerdán eljuttatják az oltóanyagot.



Mint mondta, a vakcina úgynevezett mRNS-alapú technológiával készül, semmilyen víruselemet nem tartalmaz, pusztán a koronavírus tüskefehérjéjének a fehérjekódját tartalmazza, amely a szervezetben immunválaszt alakít ki. A technológia nagy előnye, hogy - amennyiben megvan a kórokozó genetikai kódja - nagyon gyorsan lehet fejleszteni, az oltóanyag előállítása szintetikus, és gyorsan, nagy mennyiségben lehet gyártani.



Vereckei Péter elmonda azt is, hogy a szerződésben vállalt feltételeknek megfelelőn szállítanak, az NNK megrendelése alapján, folyamatosan. Jelezte: a következő héten újabb szállítmány érkezése várható.



Szólt arról is, hogy a Pfizer-BioNTech 2020-ban 50 millió adag, 2021-ben 1,3 milliárd vakcinát fog szállítani világszerte. Az oltás mellékhatásai elmondása szerint zömmel enyhék, a beadás helyén jelentkeznek.



A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. szerdán délelőtt sajtóközleményben tudatta, hogy "a globális egészségügyi válsághelyzet megoldása érdekében jelenleg a teljes vakcinakészlet a kormányzati szállítási megállapodások alapján kerül kiosztásra, amelyek legalább 2021 végéig érvényben lesznek".



Mint írták, ez az első olyan vakcina, amelyet nagyszabású klinikai vizsgálat keretében, több mint 44 ezer résztvevő bevonásával fejlesztettek ki, és kevesebb mint egy év alatt elsőként kapta meg a használati engedélyt a világjárvány elleni küzdelemben. Az Európai Bizottság 2020-2021-re 200 millió adag vakcinát kötött le, és a szerződésben szereplő opcionális, 100 millió adag oltóanyag lehívása is megtörtént kedden - tették hozzá.



A 70 ezer oltóanyagot tartalmazó szállítmánnyal szerda reggel nem sokkal fél hét után landolt egy repülőgép a Liszt Ferenc-repülőtéren. A vakcinákat tartalmazó konténert átpakolták egy kamionra, amely a világ egyik legnagyobb szállítmányozással és logisztikával foglalkozó vállalata, a UPS Budapest környéki telephelyére szállította azokat.

A konténert a raktárbázison bontották fel, itt szortírozták az oltóanyagot tartalmazó hűtőládákat, amik 21 oltópontra, több fővárosi és vidéki kórházba kerülnek majd. A hűtőládák szárazjég segítségével tudják mínusz 60 és mínusz 90 Celsius-fok között tárolni az ampullákat, így tíz napig képesek garantálni az oltóanyag minőségét.



A német Pfizer és az amerikai BioNTech gyógyszeripari vállalatok közös fejlesztésű vakcinája elsőként kapta meg az engedélyt az Európai Unióban. Az első szállítmánnyal szombaton csaknem tízezer oltóanyag érkezett Magyarországra, melyből már mintegy 2500 egészségügyi dolgozót oltottak be.