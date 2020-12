Horvátországi földrengés

Szeizmológus: két újabb utórengést is lehetett érezni Magyarországon

A keddi horvátországi földrengés két szerda reggeli utórengését is lehetett érezni Magyarországon - közölte az ELKH CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának szeizmológusa az MTI-vel.



Szanyi Gyöngyvér tájékoztatása szerint az utórengések közül a szerda reggel 6.15-kor keletkezett, majd a 11 perccel később kipattant, az előző napinál enyhébb rengést elsősorban a magasabb épületekben Magyarországon is érezték, például Kaposváron, Lentiben, Nagykanizsán, Pécsen és Zalaegerszegen.



Kedden kora délután 6,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Horvátországot, a földrengés epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol több épület is összedőlt. Hétfőn kora reggel egy 5,2-es erősségű földrengés rázta meg ugyanezt a területet, amelyet másfél órán belül egy 4,7-es és egy 4,1-es erősségű földmozgás követett.



A keddi természeti katasztrófának hét halálos áldozata van, köztük egy gyermek, és huszonhat sérültet vittek kórházba, amelyből ugyanakkor evakuálni kell a betegeket, mert nem biztonságos.