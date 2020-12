Koronavírus-járvány

Először önként jelentkezőknek adják be az orosz vakcinát, csak utána engedélyezhetik a magyar hatóságok

A klinikai kutatás szabályai szerint a hétfőn Magyarországra érkezett orosz vakcinát először 3000 önként jelentkezőnek fogják beadni, s ha ezen teszt során náluk nem jelentkeznek súlyos mellékhatások, a magyar hatóságok akkor engedélyezhetik a Szputnyik V általános használatát – értesült az ATV Híradója.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy Magyarországra érkezett 6000 ampullányi Szputnyik V koronavírus elleni vakcina. A szállítmányt rendőri kísérettel, a Nemzeti Népegészségügyi Központba vitték, ahol - mint a miniszter fogalmazott - a magyar szakembereknek újabb lehetősége nyílik arra, hogy döntést hozzanak az oltóanyag felhasználásának módjáról. Emlékeztetett arra, hogy Oroszországban 40 ezer ember bevonásával már túl vannak a klinikai tesztelésen, amelynek az eredménye 91,4 százalékos hatékonyságot mutat.



Az ATV Híradója kedden megkereste az EMMI-t, hogy a kormánynak mi a terve az orosz vakcina szállítmánnyal, illetve, ha Magyarországon engedélyeznek egy vakcinát, az azt is jelenti, hogy azzal már el lehet kezdeni az oltást, vagy meg kell várni, hogy az egész Európai Unióban engedélyezzék?



Az EMMI azt a választ adta, hogy az operatív törzs mai tájékoztatóján is elhangzott, hogy hétfőn délután hatezer ampulla, 3000 ember oltására alkalmas mennyiségű védőoltás érkezett Oroszországból Magyarországra. Ezzel folytatódik az a tudományos együttműködés, amely lehetőséget kínál arra, hogy a magyar hatóságok egy újabb vakcinát vizsgáljanak. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) bármelyik vakcina használatát engedélyezheti Magyarországon, nincs szükség az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyére.