Koronavírus-járvány

Szijjártó: a magyar emberek döntő többsége gyerekkora óta orosz vakcinákkal lett beoltva

A kormány feladata annak biztosítása, hogy ha a világ bármely pontján biztonságos vakcinát fejlesztenek ki, akkor az minél gyorsabban a magyar emberek rendelkezésére álljon. 2020.12.29 16:38 MTI

A magyar emberek döntő többsége gyerekkora óta orosz vakcinákkal lett beoltva, hiszen "minden oltóanyagunk onnan származott" - írta a külgazdasági és külügyminiszter kedden a közösségi oldalán.



Szijjártó Péter rámutatott: Magyarország különböző fertőző betegségek elleni, nemzetközi viszonylatban is kimagasló átoltottsága legnagyobb részben orosz oltóanyagoknak köszönhető.



A miniszter rögzítette: a kormány feladata annak biztosítása, hogy ha a világ bármely pontján biztonságos vakcinát fejlesztenek ki, akkor az minél gyorsabban a magyar emberek rendelkezésére álljon. Ennek jegyében állapodtak meg az orosz egészségügyi miniszterrel arról, hogy magyar orvosok és járványügyi szakemberek a helyszínen tanulmányozhatták az orosz vakcina fejlesztésének és gyártásának folyamatát. Az orosz laboratóriumok meglátogatását követően a küldöttség tagjai a legmodernebb technológiai színvonalról és a legmagasabb szintű szakmai hozzáértésről számoltak be - emlékeztetett Szijjártó Péter.



A miniszter rendkívül felelőtlen dolognak nevezte, hogy "baloldali politikusok kétségbe vonják a magyar orvosok és járványügyi szakemberek szakmai álláspontját, politikai kérdést akarnak csinálni az Oroszországban gyártott oltóanyagok ügyéből".



Szijjártó Péter szerint "jobb lenne, ha a baloldali politikusok nem rombolnák a magyar egészségügyi szakemberekbe vetett bizalmat, nem akadályoznák a védekezést és nem csinálnának politikai kérdést az oltásból (is)".