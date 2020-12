Koronavírus-járvány

Csütörtök estig lehet jelentkezni az óvodai, iskolai dolgozók gyorstesztelésére

Csütörtökön 20 óráig van lehetőségük online időpontot foglalni az óvodai és általános iskolai dolgozóknak az iskolakezdés előtti, január eleji gyorstesztelésekre - közölte a Miniszterelnökség kedden az MTI-vel.



Azt írták: a gyorstesztelések célja az, hogy továbbra is biztosítsák az óvodák és iskolák zavartalan működését. Az önkéntes és ingyenes vizsgálatokat országszerte 99 mintavevő ponton végzik majd január 2-án szombaton és 3-án vasárnap 7-19 óra között.



Időpontot foglalni a https://pedszures.kh.gov.hu/appointment/en/account/login weboldalon lehet.



A Miniszterelnökség közleménye szerint a csoportos tesztelést ezúttal is a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezik. A vizsgálatokat összesen 263 mintavevő csapat végzi majd, amelyek a kormányhivatalok egészségügyi végzettségű munkatársaiból, orvos- és egészségtudományi képzésben tanuló egyetemi hallgatókból, valamint a tankerületi központok munkatársaiból állnak.



Továbbra is fontos az iskolák működésének fenntartása, ezért a téli szünetben takarítják az iskolákat, és ahol szükséges, ott katonák fertőtlenítenek. Hozzátették: az általános iskolák január 4-én nyitnak.



Az elmúlt hetekben célzott csoportos teszteléseket végeztek az óvodai és iskolai dolgozók körében is - emlékeztettek. A részvétel a vártnál alacsonyabb volt, és a megjelentek mindössze 2 százaléka bizonyult pozitívnak - írták.