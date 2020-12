Illegális bevándorlás

Bakondi: Magyarország és Európa biztonságát idén a járvány és a migráció fenyegette

Az EU politikai és ideológiai célokat fogalmaz meg a migrációval kapcsolatban, és aki ezeket a célkitűzéseket nem követi, azokkal szemben jelentős politikai nyomás fogalmazódik meg. 2020.12.29 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Európa és Magyarország biztonságát idén a koronavírus-járvány és a migráció fenyegette, de amíg a járvány vonatkozásában a vakcina megjelenésével és az oltások megkezdésével "látszik az alagút vége", a migráció vonatkozásában nem látható az európai szintű megoldásra törekvés - hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az MTI-nek nyilatkozva kedden.



Bakondi György hozzátette: a migrációval kapcsolatban hatodik éve nincs megfelelő megoldás Európában, ez alatt az idő alatt milliók jutottak be az Európai Unió területére, semmibe véve az EU külső határait, a nemzetállami határokat, a nemzetállamok szuverenitását, a nemzeti és európai uniós jogszabályokat, a lakosság jogos biztonság iránti igényét.



Az EU politikai és ideológiai célokat fogalmaz meg a migrációval kapcsolatban, és aki ezeket a célkitűzéseket nem követi, azokkal szemben jelentős politikai nyomás fogalmazódik meg - tette hozzá.



Mint mondta, az uniós narratíva 2015-ben még a háború elől menekülő szírek megsegítése volt, majd hivatkoztak arra, hogy kiskorúak, családok jönnének Európába, majd a magasan képzett menekültekre hivatkoztak. Majd eljutottunk oda, hogy szolidaritásra van szükség azokkal az országokkal - Spanyolországgal, Olaszországgal és Görögországgal - ahová az Európába tartó menekültek érkeznek, és a szolidaritás módja a menekültek kvótarendszer szerinti elosztása, végül pedig kimondták, hogy védekezni nem szükséges, hanem kezelni kell az illegális migrációt - mondta a főtanácsadó.



Bakondi György hozzátette: az Európai Bizottság által a közelmúltban előterjesztett migrációs cselekvési terv legalizálná az eddigi illegális áramlást, befogadna 34 millió migránst, akinek lakhatást, teljeskörű szociális ellátást és állampolgárságot, szavazati jogot adna.



"Ebből csak arra tudunk következtetni, hogy a 2015 óta többször hangoztatott Soros-terv az EU jogszabály-tervezeteiben, cselekvési terveiben, akcióterveiben szép fokozatosan testet ölt" - jegyezte meg.



Kiemelte: a magyar migrációs politika fő hangsúlya 2015 óta az emberek biztonsága, a nemzeti szuverenitás védelme, és az, hogy a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania.



Ennek érdekében műszaki akadályrendszert hoztuk létre, jogi határzárat alakítottunk ki, jelentős rendőri és katonai erők vesznek részt a határőrizetben - sorolta. Hozzátette: ezen kívül Magyarország segíti a balkáni országokat az illegális migránsok megállításában és működteti a Hungary Helps programot. Jelezte: a magyar migrációs politikának nagy a lakossági támogatottsága.



Bakondi György megjegyezte: 2020-ban valamennyi fő migrációs útvonalon - Spanyolország, Olaszország irányában, illetve a Balkánion - aktív növekedés volt tapasztalható az illegális migránsok számában, és szoros kapcsolatot lehet kimutatni az illegális migráció és a szervezett bűnözés között, mindenhol nőtt az elfogott embercsempészek és koordinátorok elfogása.

Emellett pedig a "Soros-hálózat" nagyfokú aktivitást mutatott egész évben, a második félévben pedig "egyre gyakrabban nyílt politikai fellépést is vállaltak" - jegyezte meg a főtanácsadó.



Bakondi György hozzátette: 2020-ban súlyosbodó jogi támadások érték azokat az országokat, így Magyarországot is, amelyek nem fogadták el az EU migrációs politikáját.



A "Soros-hálózat" és a hazai és nemzetközi liberális, baloldali erők pedig el akarták vonni, ideológiai alapokon szerették volna biztosítani az uniós támogatásokat; de ezt sikeresen tudta a kormány megakadályozni - tette hozzá.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kiemelte: 2021-ben is folytatja a kormány a bevált és a belső biztonságot nyújtó migrációs politikáját, érvényesíti a lakosság támogatását, fenntartja a határbiztonságot, oltalmazni fogja a nemzeti szuverenitást és belső biztonságot.



Emellett fellép a bevándorlást támogató nemzetközi és hazai ellenzéki törekvések - így a betelepítés és kvótarendszer - ellen, együttműködik a hasonló migrációs politikát folytató országokkal, segíti az európai határőrizeti erőfeszítéseket és folytatja a kibocsátó országok támogatását a Hungary Helps programmal - mondta.