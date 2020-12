Számvevőszék

ÁSZ: az uniós pénzek utólagos elszámolása jelentős terhet ró a költségvetésre

Az uniós támogatások költségvetési megelőlegezése és azok tényleges megtérülése között gyakran egy évnél hosszabb idő telik el. 2020.12.29 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Unióból érkező források utólagos kifizetése a központi költségvetés likviditási helyzetét nagyban befolyásolja, a pénzek megelőlegezése az elmúlt években jelentős finanszírozási kihívást jelentett a költségvetés számára - mutatott rá az Állami Számvevőszék (ÁSZ) legújabb elemzésében.



Az ÁSZ honlapjára kikerült összefoglalóban rávilágítanak: az uniós támogatások költségvetési megelőlegezése és azok tényleges megtérülése között gyakran egy évnél hosszabb idő telik el.



A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban több mint 8 ezer milliárd forint EU-s támogatás érkezik Magyarországra, ami a kapcsolódó hazai társfinanszírozással együtt mintegy 12 ezer milliárd forintot tesz ki - emlékeztetett a számvevőszék.



A legnagyobb mértékű, 1344,6 milliárd forintos megelőlegezés 2017-re jutott - tették hozzá, megjegyezve azt is, hogy az EU-s bevételek minden évben a tervezett szint alatt teljesültek.



Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra is, hogy a megelőlegezéshez kapcsolódó kiadások az államadósság-mutató értékét nem növelik, szemben a pénzforgalmi hiánnyal.



A költségvetés tervezésekor a megelőlegezendő uniós bevételek összegét nem lehet számszerűsíteni, az elmaradó összegeket csak becsülni lehet. A kormány elsősorban tartalékképzéssel, év közben az előirányzatok átcsoportosításával, illetve új adósság kibocsátásával csökkentheti a finanszírozási kockázatokat - tették hozzá.



Az ÁSZ elemzésében arra is kitért, hogy az EU "rugalmasabb és világosabb, rövidebb és kevésbé bürokratikus" szabályokat tervez, hogy könnyebben lehessen a pénzeszközökhöz jutni a következő periódusban, 2021-2027. között. Mindez az ÁSZ szerint csökkentheti a költségvetési kockázatokat.



Az elemzésben a számvevőszék rámutatott: az uniós bevételek éveken keresztül történő megelőlegezése egyfajta kényszerű tartalékképzést is jelentett. Az Európai Bizottságnak a következő két-három évben több ezer milliárd forintot kell megtérítenie ezzel csökkentve a magyar államadósságot - jegyezték meg utalva arra, hogy a folyamatban lévő fejlesztések szabályos megvalósítása, valamint körültekintő elszámolása esetére igaz ez.