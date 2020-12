Koronavírus

Kormányszóvivő: újabb könnyítés a táppénzen lévőknek

Az orvosi igazolást a beteg is elektronikus úton továbbíthatja a munkáltatója részére, amely azt köteles ebben a formában is fogadni és igazolni. 2020.12.28 15:34 MTI

Óriási könnyítést jelent a veszélyhelyzet alatt fennálló keresőképtelenség igazolásában, hogy a szükséges dokumentumok e-mailben is továbbíthatók - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hétfőn a Facebook-oldalán.



Kiemelte: a Magyar Közlöny december 24-i számában jelent meg az a kormányrendelet, amely 2021. február 8-ig lehetővé teszi, hogy a keresőképtelenség igazolását - vagyis a táppénzhez szükséges papírt - az orvos elektronikus úton, e-mailben is továbbíthassa a beteg részére.



Az orvosi igazolást pedig a beteg is elektronikus úton továbbíthatja a munkáltatója részére, amely azt köteles ebben a formában is fogadni és igazolni - tette hozzá Szentkirályi Alexandra.