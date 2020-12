Koronavírus-járvány

Operatív törzs: a vakcina megérkezése a járvány elleni védekezés új szakasza

A vakcina megérkezése a járvány elleni védekezés új szakaszát jelenti, de továbbra is szükség van a lakosság fegyelmezettségére a járványügyi intézkedések betartásában - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős testület hétfői online sajtótájékoztatóján.



Galgóczi Ágnes közölte: a járvány kezdetétől erre vártak, vagyis arra, hogy a kutatók kifejlesszék a speciális védelmet jelentő, mindenki számára elérhető védőoltást, amellyel a járványt meg lehet állítani. Felidézte: néhány napja a Pfizer-vakcina kapta meg elsőként az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét, és szombaton az első 9750 adagot tartalmazó vakcinaszállítmány megérkezett Magyarországra, a kijelölt öt ponton pedig megkezdődött a kórházi ápolók és orvosok oltása.



Hozzátette: amint újabb vakcinaszállítmányok érkeznek, folytatódik az egészségügyi dolgozók beoltása, és 2021 első felében - miután várhatóan újabb oltások kapják meg az engedélyt - "több vakcinából választva, nagyobb mennyiségben a tömeges oltás is elkezdődhet".



Emlékeztetett: a kormány 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le különböző gyártóknál, a Pfizeren kívül a Modernánál, a Jansennél, a CureVacnál, az Astra-Zenecánál, a Sanofi-GSK-nál és a Novavaxnál. Ezeknek a felhasználása az engedélyeztetésük után kezdődhet.



Magyarország az orosz és a kínai vakcinákat is vizsgálja, hiszen minden lehetőséget szeretnének kihasználni, hogy a magyar emberek megkaphassák a védőoltást - mondta Galgóczi Ágnes.



Hangsúlyozta, az oltások megkezdésével természetesen nem lehet feladni a védekezést. Ezért mindenkitől azt kérte, a járvány lassítása és az egészségügyi rendszer működőképességének megőrzése érdekében tartsa be a higiénés szabályokat és a járványügyi intézkedéseket.



Az osztályvezető kifejtette, sok országgal ellentétben Magyarországon biztatóan alakulnak a járványügyi adatok, és a cél az, hogy ezt megőrizzük. Vasárnap 609 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 316 669-re emelkedett a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 114 többségében idős, krónikus beteg, ezzel az elhunytak száma 9161-re emelkedett. 6261 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 448-an vannak lélegeztetőgépen.



Kérdésre válaszolva elmondta, a lakosság 60 százalékának beoltása szükséges a nyájimmunitás kialakulásához. Azoknak is javasolt az oltás beadása, akik három hónapnál régebben már igazoltan átestek a fertőzésen. A vakcina beadásáról egy kérdőív kitöltése és rövid vizsgálat után az oltóorvos dönt. Az oltás előtt lehet enni és inni is - jegyezte meg.



Galgóczi Ágnes közölte azt is, hogy a vakcinát eddig megkapó több mint ezer egészségügyi dolgozónál nem tapasztaltak különösebb oltási reakciót.