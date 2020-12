Koronavírus-járvány

Operatív törzs: öt nap alatt 834-szer intézkedtek a rendőrök szabálytalan maszkviselés miatt

Az elmúlt öt napban 834 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.



Gál Kristóf közölte: a szerdától vasárnapig tartó időszak intézkedései közül 754 a tízezernél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek be nem tartása miatt történt; 275 esetben figyelmeztetéssel éltek, 205 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 274 szabálysértőt pedig feljelentettek a rendőrök. Hozzátette: a tömegközlekedési eszközökön és megállóhelyeken az elmúlt öt napban 23, míg egyéb, a rendeletben szereplő zárt helyen történt ellenőrzések során 57 emberrel szemben léptek fel a rendőrök maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. Megjegyezte: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta már összesen 16 278 rendőri intézkedés történt a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt.



A kijárási tilalom szabályainak megsértése miatt az elmúlt öt napban 1668 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, közülük hat ember nem tartotta be a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó rendelkezést, tizenegyen a nyilvános helyen való csoportosulás tilalmát szegték meg.



A kijárási korlátozás november 4-ével lépett hatályba, amit november 11-ével a kijárási tilalom váltott fel. November 4-étől a rendőröknek 17 792 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 670 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 179 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 491 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására és az üzletben való tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Az elmúlt öt napban is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, közülük 279 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 8792 rendőri intézkedés történt.



Szerdától vasárnapig 59 835 alkalommal ellenőrizték a rendőrök személyesen a hatósági házi karanténban lévőket. Vasárnap 1530 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 22 779-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 2821-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.