Koronavírus-járvány

Felmérés: átalakultak a harmincasok fogyasztási és költési szokásai a járvány hatására

A harmincasok jelentős részének átalakultak a fogyasztási és költési szokásai a koronavírus hatására, legjellemzőbben a kiadásaikat igyekeztek visszafogni, de a pénzügyi tervezésre is nagyobb hangsúlyt fektetnek, munkájuk elvesztésével ugyanis komoly veszélybe kerülne életszínvonaluk fenntartása. A generáció tudatosabban bánik a pénzével, és kifejezetten fontossá vált, hogy megtakarítással is rendelkezzen - derült ki az UniCredit Bank és a Scale Research friss kutatásából.



A reprezentatív kutatást 500 ember megkérdezésével végezték októberben a 30-39 évesek körében.



A felmérésből kiderült, hogy a 30-as generáció 79 százaléka változtatott pénzügyi céljain és szokásain a járvány hatására, és ennél is többen voltak, akik visszafogták kiadásaikat.



A közleményben kiemelték, hogy a harmincasok közel fele már a járvány előtt is nyomon követte a havi kiadásait, 2020 októberében azonban ennél is többen, 62 százalékuk nyilatkozta azt, hogy folyamatosan figyel havi kiadásaira. A generáció fele nemcsak leköveti a hónapját, hanem előzetes tervet is készít arról, hogy mire és mennyit fog költeni: a tudatosan tervezők 82 százaléka képes tartani magát előzetes pénzügyi terveihez, 18 százalékuk viszont havonta megcsúszik vagy újratervez.



A generáció többségének fontos lett, hogy legyen megtakarítása, elsősorban azért, mert félnek a jövőbeli váratlan eseményektől, helyzetektől, és tartanak attól, hogy kevés a jelenlegi tartalékuk. A korosztály 52 százaléka érzi magát valamilyen szinten anyagi biztonságban, 23 százalékuk viszont szorong pénzügyei miatt.



A harmincasok 77 százaléka rendelkezik valamilyen megtakarítással, és megtakarított pénzét a generáció fele készpénzben vagy lekötés nélküli folyószámlán tartja. A megtakarítással rendelkezők többségében kis összegű, likvid megtakarítással rendelkeznek - tették hozzá.