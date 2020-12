Családpolitika

Novák: felújítási kölcsönnel bővül az otthonteremtési program februártól

Az otthonfelújítási kölcsön egy maximum 6 millió forintos, legfeljebb 10 éves futamidejű, maximum 3 százalékos kamatozású kölcsönt jelent. 2020.12.27 02:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy újabb elemmel bővül az otthonteremtési program; február 1-jétől otthonfelújítási kölcsönt kínálnak azoknak, akiknek nincs elég önerejük ahhoz, hogy az otthonfelújítási támogatással élni tudjanak - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.



Novák Katalin emlékeztetett arra, hogy január 1-jétől támogatást vehetnek igénybe azok, akik felújítják otthonukat: a felújítási költségek felé - legfeljebb 3 millió forintot - támogatásként utólag megkaphatják.



Akiknek azonban nincs elég pénzük ahhoz, hogy finanszírozzák a felújítást, és így elesnének ettől a támogatástól, azoknak szól az otthonfelújítási kölcsön lehetősége - mondta.



Az otthonfelújítási kölcsön egy maximum 6 millió forintos, legfeljebb 10 éves futamidejű, maximum 3 százalékos kamatozású kölcsönt jelent, amelyet a bankfiókokban lehet majd igényelni - ismertette.



A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint tehát az újfajta kölcsön azoknak szól, akiknek most nincs pénzük ahhoz, hogy megelőlegezzék az építkezéssel, felújítással, korszerűsítéssel kapcsolatos munkákat.



Novák Katalin elmondta, a kölcsön igénylésekor a bankban megvizsgálják majd a támogatáshoz való jogosultságot, és ha annak az igénylő megfelel, megkapja az otthonfelújítási kölcsönt. Emlékeztetett, ehhez legalább egy olyan gyermek közös háztartásban nevelésére, továbbá olyan munkaviszonyra van szükség, ami jogosulttá teszi a támogatásra.



Közölte, a kölcsön felvételét követően - március 1-jétől - az igénylőnek egy éve van arra, hogy az összegyűjtött számlák alapján a Magyar Államkincstárhoz (MÁK) benyújtsa a támogatási igényét. Hozzátette: a MÁK is megvizsgálja majd, hogy az igénylő abban a pillanatban is jogosult-e a támogatásra.



Akik a feltételeknek megfelelnek, megkapják a támogatást is, ami a kifizetett költségek 50 százalékát fogja fedezni, maximum 3 millió forintot, ami felerészben munkadíj, felerészben anyagköltség lehet - mondta. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy a maximális, 6 milliós kölcsön esetén a hitel 3 millió forinttal csökken, ennek pedig a törlesztése tíz évre mintegy havi 30 ezer forintos részletet jelent majd a családoknak.



A családokért felelős tárca nélküli miniszter - mint mondta - bízik abban, hogy az új kölcsön még többek számára nyújt lehetőséget otthonuk felújítására.



A kormánynak az otthonteremtési programmal az a célja, hogy minél biztonságosabb és jobb körülmények között várhassák és nevelhessék gyermekeiket a magyar családok - hangoztatta Novák Katalin.