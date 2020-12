Ünnep

Katasztrófavédelem: a legtöbb karácsonyi tüzet gyertyák, mécsesek okozzák

Télen naponta átlagosan harminc lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, ez karácsonykor akár a negyvenet is eléri - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, arra hívva fel a figyelmet, hogy a legtöbb karácsonyi tüzet gyertyák, mécsesek okozzák.



Az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményükben kiemelték: idén már több adventi koszorú és hangulatgyertya okozott nagyobb lakástüzet. Ha nincs a gyertya alatt tűzálló alátét, a leégő gyertyától lángra kaphat a koszorú is, ezért azt tanácsolták, hogy inkább ne is gyújtsa meg senki a gyertyákat, ha nincs alattuk alátét. Fontosnak nevezték, hogy a gyertyák és az adventi koszorú közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, ami meggyulladhat, és ne hagyják ott az égő gyertyákat.



Azt javasolták: gyenge minőségű, piacon, aluljáróban, csomagtartóból vásárolt fényfüzért senki se használjon, a szabadba csak kültéri fényfüzért helyezzenek ki. Hozzátették: a fényfüzér vezetéke ne kerüljön bútorok lába alá, mert a megtörésnél, kidörzsölődésnél zárlat miatt tűz keletkezhet, és ugyancsak tűzveszélyesek az eldeformálódott, megolvadt vezetékek vagy hosszabbítók is. Azt kérték: éjszakára mindenki húzza ki a fényfüzér csatlakozóját a konnektorból.



Szintén tűzveszélyes a karácsonyfára tett égő gyertya vagy csillagszóró, mert a novemberben kivágott, kiszáradt karácsonyfa könnyen meggyullad - írták. Hozzátették: fontos az is, hogy a karácsonyfa és a fűtőeszközök között legalább másfél méter legyen, de a legjobb, ha egyméteres körben semmi sincs a fa körül.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy sok karácsonyi tűz a konyhában keletkezik. Kiemelték: ilyenkor a meggyulladt olajat senki ne vízzel próbálja eloltani, hanem tegyenek az edényre fedőt és kapcsolják ki a tűzhelyet. A sütőben meggyulladt ételnél is először a sütőt kell kikapcsolni és megvárni, míg elalszik az odaégett étel tüze - írták.



Tanácsolták továbbá, hogy a kandalló begyújtásához senki se használjon benzint, gázolajat vagy hígítót, és a tüzelőt se a berendezés mellett tárolják.



A nyílt égésterű fűtő- és vízmelegítő eszközöknél - ha azok nem kapnak elég levegőt - szén-monoxid keletkezhet, ezért ha ilyen berendezések mellett otthon többen fejfájásra, hányingerre panaszkodnak, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívót - közölték.



A katasztrófavédelem a közlekedési balesetek megelőzésére és a téli útviszonyok szerinti közlekedésre kérte azokat, akik távolabb élő rokonaikhoz kelnek útra.



Tájékoztatásuk szerint szenteste és karácsony mindkét napján az év más időszakaihoz hasonlóan országszerte csaknem kétezer tűzoltó van szolgálatban mintegy ötszáz járművel.