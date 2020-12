Koronavírus-járvány

Szlávik: az európai és a magyar hatóságok által engedélyezett vakcinák biztosan hatékonyak lesznek

Az emberek "bízzanak a védőoltásokban", mert az európai és a magyar hatóságok által engedélyezett vakcinák biztosan hatékonyak lesznek - kérte a lakosságot a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.



Szlávik János azt mondta: nem zárható ki, hogy a koronavírus még jövőre is egész évben is velünk marad.



A főorvos hozzátette: "szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk", de ősszel még szankciókra lehet szükség, hogy ne alakuljanak ki kisebb járványok. Egyes vélemények szerint a koronavírus a következő években és évtizedekben is velünk marad, de nem fog az ideihez hasonló súlyos eseteket és halálozásokat okozni, mert több hatékony védőoltás áll majd rendelkezésre - jegyezte meg.



Kérdésre válaszolva Szlávik János azt mondta: ő azt a vakcinát választaná, amely "legelőször itt lesz". Ugyanis nap mint nap halnak meg emberek és kerülnek kórházba, intenzív osztályra a koronavírus-fertőzés következtében. Ezt pedig a védőoltással meg lehet akadályozni - szögezte le.



A szakembert kérdezték a Nagy-Britanniában terjedő mutálódott vírusról is. Szlávik János azt mondta: az biztos, hogy a vírus terjedési sebessége megsokszorozódott. Dél-Angliában 4-5-szörös sebességgel terjed a fertőzés, elsősorban a 60 évesnél fiatalabbak körében. Azt viszont, hogy súlyosabb-e, illetve hogy a leendő védőoltásokkal szemben rezisztens lenne, még vizsgálják - közölte a főorvos.