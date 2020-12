Választás

Dúró Dóra: a Mi Hazánk Mozgalom a harmadik út

A balliberális tömb egyesülése után végleg egyértelművé vált, hogy a Mi Hazánk Mozgalom a harmadik utat jelentő erő - jelentette ki a párt elnökhelyettese hétfőn Budapesten. 2020.12.21 13:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dúró Dóra kijelentette: az egyik erő az "urambátyám" rendszert kiépítő Fidesz, a másik a Gyurcsány Ferenc vezetésével egyesült balliberális tömb, a harmadik pedig a mindkettőt elutasító Mi Hazánk lesz a 2022-es országgyűlési választásokon.



A Mi Hazánk mind a 106 körzetben egyéni jelöltet indít, valamint önálló országos listával és kormányfőjelölttel indul a választáson - tette hozzá.



Úgy vélekedett: a baloldali tömb egyesülésével a Jobbik, a Momentum és az LMP is feladta az elmúlt több mint harminc év politikájával való szembenállását. Azt az embert akarják visszajuttatni a hatalomba - folytatta -, akit korábban kitiltottak volna a közéletből.



Emlékeztetett arra: Jakab Péter a Jobbik elnöke még márciusban is elképzelhetetlennek tartotta, hogy közös listán szerepeljen Gyurcsány Ferenccel. A Jobbik pedig ma már nem hazaárulónak, hanem harcostársnak tekinti a politikust - fűzte hozzá.



Az LMP pedig azzal a Gyurcsány Ferenccel fogott össze, akinek a kormányzása alatt rendszerkritikus pártként jöttek létre. Vagyis megbékéltek azzal a Gyurcsány Ferenccel, aki hazudott reggel, éjjel meg este - fogalmazott a politikus.



Végül hangsúlyozta: a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely eltörölné a képviselők mentelmi jogát, amely írni-olvasni tudáshoz kötné a szavazati jogot, amely jó megoldásnak tartja az oktatásban a szegregációt, amely sorkatonai alapkiképzést vezetne be.



Ugyancsak pártja az egyetlen, amely 2030-ban népszavazást kezdeményezne Magyarország uniós tagságáról, amely kitiltaná a homoszexuális propagandát az iskolákból, amely vagyonadót vetne ki a milliárdosokra, amely megszüntetné a cigányügyi programokat és amely "hatályon kívül helyezné a trianoni diktátumot" - sorolta Dúró Dóra.