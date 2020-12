Jótékonyság

Jónak lenni jó! - Létrejöhet a terápiás centrum a közmédia jótékonysági kampányának köszönhetően

A közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű jótékonysági kampányában csaknem 185 millió forint gyűlt össze vasárnap késő estig; az összegből megvalósulhat egy álom, létrejöhet az autista gyerekeket és családjukat segítő diagnosztikai és terápiás centrum Angyalföldön - mondta Siklósi Beatrix, a jótékonysági akció projektvezetője az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.



A közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű jótékonysági kampányának kedvezményezettje az Együtt az Autistákért Alapítvány. A kampány támogatói az autista gyerekeket és családjukat segítő diagnosztikai és terápiás centrum létrehozásához járulhattak hozzá.



"Úgy tűnik, hogy most, amikor ilyen rendkívüli helyzet van, az emberek érzékenyebbé válnak és többet adnak" - mondta a műsorban Siklósi Beatrix, a jótékonysági akció projektvezetője, a Kossuth rádió csatornaigazgatója.



Kitért arra, hogy az ötszáz forintos telefonhívásokból több mint hetven millió forint gyűlt össze. "Ez olyan fantasztikus összefogásról tesz tanúbizonyságot, amilyenre egyikünk sem gondolt volna korábban" - mondta.



Beszélt arról is, hogy az elmúlt hat hétben a jótékonysági akció segítségével több információ jutott el az autizmusról a hallgatókhoz, nézőkhöz.



Mi, műsorkészítők is nagyon sokat tanultunk ezalatt, új élményekkel gazdagodtunk - tette hozzá.



Ezzel az összeggel meg tud valósulni az álom, amiért összefogtunk: ha minden igaz, tavaszra vagy nyár elejére létrejöhet az autista gyerekeket és családjukat segítő diagnosztikai és terápiás centrum Angyalföldön, a Gyermek tér mellett - mondta Siklósi Beatrix. Hozzátette, hogy a licittárgyak, amelyekből több mint 90 érkezett az idén, majdnem mind elkeltek, a megmaradt tárgyakról a www.mediaklikk.hu\jonaklennijo oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.