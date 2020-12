Koronavírus-járvány

Orbán: a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv kiegészítéséről rendelkezett

A családok és a vállalkozások érdekében a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv kiegészítéséről rendelkezett - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán közzétett videóban, amelyben négy döntést ismertetett.



E szerint a családok és a vállalkozások hitel-visszafizetési moratóriumát változatlan formában fél évvel, július 1-jéig meghosszabbítják. A moratórium automatikusan hosszabbodik meg, csak annak kell felkeresnie bankját, aki a moratórium ellenére is törleszteni akarja hitelét - közölte a kormányfő.



Bejelentette továbbá, hogy a járványügyi intézkedések miatt ideiglenes bezárásra kényszerült vállalkozásokat a kormány decemberben és januárban is a bérköltségek kétharmadának elengedésével és átvállalásával támogatja. A járulékfizetés elengedését és a bértámogatást a vendéglátóhelyek, a szállodák és az idegenforgalom mellett kiterjesztik a szünetelni kényszerülő, magántulajdonú buszos vállalkozásokra is.



Orbán Viktor elmondta azt is, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január 1-jétől a felére csökkentik. Ezek a vállalkozások adják a legtöbb munkahelyet, és ők a legsérülékenyebbek a járvány idején - indokolta az intézkedést, hozzátéve: a 25 ezer lakosnál kisebb települések a kormánytól támogatást kapnak, a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét pedig majd egyenként tekintik át.



A negyedik döntés pedig az, hogy a gyereket nevelő és gyereket váró családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozású lakásfelújítási hitellel segítik. Ebből 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás, amely a felújítás végével vehető igénybe, és automatikusan csökkenti a hitel összegét - ismertette a miniszterelnök.



Hangsúlyozta, a koronavírus-járvány második hulláma egész Európában újabb csúcsokat ostromol. "A vírus támadásával szemben az orvosaink, az ápolóink és a kórházaink jól állják a sarat, a kormány a védekezéshez szükséges minden eszközt biztosít a számukra" - mondta Orbán Viktor.



Rámutatott ugyanakkor, hogy a vírus nem csak az emberek egészségét, a gazdaságot és a munkahelyeket is megtámadta, ezért járvány idején az emberi életek mellett a családokat és a vállalkozásokat is védeni kell.



"Nekünk minden élet és minden munkahely számít" - hangoztatta.



A kormányfő bejelentését azzal zárta: jó okkal lehet bízni abban, hogy nem csak magyarok tízezreinek életét, de sok százezer munkahelyet is sikerül megmenteni. "Egyszer már sikerült, ha összefogunk, együtt újra sikerülni fog!" - mondta.