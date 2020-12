Koronavírus-járvány

A rászorulók segítésére fókuszál az önkormányzatok többsége az ünnepek közeledtével

A debreceni karitatív testület - amelynek az önkormányzat is tagja - ezekben a napokban naponta 300-400 csomagot oszt ki a rászorulóknak, legutóbb a városi szociális szolgálat fogyatékossággal élő ellátottjai kaptak ajándékot. Vállalkozásoktól, egyházaktól, civil szervezetektől folyamatosan érkeznek a felajánlások, a csomagok szétosztásakor kiemelt figyelmet fordítanak a nehéz anyagi körülmények között élő családokra, a nagycsaládosokra és az egyedülálló idősekre. Az Összefogás Debrecenért kezdeményezéshez a hajdú-bihari önkormányzat is csatlakozott: a szeretetdobozokat tartós élelmiszerekkel, tisztálkodó- és tisztítószerekkel töltötték meg a hivatal dolgozói, a csomagokat a református szeretetszolgálat juttatja el a rászorulóknak, elsősorban azoknak a családoknak, amelyek már a járványhelyzet előtt is nélkülöztek.



Békéscsabán 700 rászoruló családhoz juttatott el az önkormányzat tartósélelmiszer-csomagot, a csaknem 13 kilogrammos karácsonyi csomagok a többi között tésztákat, rizst, lisztet, cukrot és szaloncukrot tartalmaztak.



Gyulán azokat a családokat segítik, ahol a gyerekeknek digitális oktatást rendelt el az iskolájuk, és az életvitelszerűen lakott ingatlanban nincs helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás.



A megyei önkormányzat a helyi kistermelőknek és kézműveseknek próbál segíteni azzal, hogy a bekesmegye.hu oldalon egy aloldalt hoztak létre Békés megyei online kézműves karácsonyi vásár néven. Itt bemutatják a termelők alkotásait, szolgáltatásait, és megosztják a kézművesek elérhetőségét is.



A kecskeméti művelődési központban, a Hírös Agórában december közepéig várták a cipősdobozokat játékkal, írószerrel, könyvvel, ruhával vagy tisztálkodószerekkel. A Csillagszóró elnevezésű jótékonysági gyűjtés lezárultával csaknem 500 doboz jött össze. A csomagokat idén is a Magyar Vöröskereszt segítségével juttatják el a rászoruló gyermekeknek. A Városi Szociális Közalapítvány minden évben az ünnepek előtt több millió forint értékben ad át csomagokat és támogatást városszerte. Idén is gyerekek, családok és rászorulók sokaságának teszik szebbé a karácsonyt; 150 hajléktalant csomaggal, étkezési utalvánnyal és meleg étellel segítenek, több mint 300 felnőttet támogatnak egyszeri hétezer forint összegű utalással.

Csaknem négymillió forint értékű ajándékkal lepte meg a kiskunhalasi járványkórház dolgozóit a Berkemann. A kényelmi lábbeliket gyártó, kiskunfélegyházi telephelyű cég az intézmény munkatársait mintegy száz pár orvostechnikai tanúsítású papuccsal ajándékozta meg, hogy megkönnyítse számukra a műszakok terheit.



Élelmiszercsomaggal segíti az otthon tanuló diákokat a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum; több mint hetven, fejenként 25 ezer forint értékű ajándékcsomagot vittek hátrányos helyzetű tanulóiknak a Borbély Lajos Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nevelőtanárai. A salgótarjáni kollégiumba Nógrád megye különböző részeiről és a megyehatáron túlról is járnak diákok. A kollégium vállalta azt is, hogy aki az online oktatásban megfelelő informatikai eszköz vagy internetelérés hiánya miatt nem tud részt venni, annak - bár a kollégium a járványveszély miatt zárva van - biztosítják az oktatási lehetőséget és eszközöket, kivételes esetben pedig szállást is adnak, hogy diákjaik sikeresen teljesíthessék tanulmányi kötelezettségüket.



Kaposváron 156 rászoruló gyermek kaphatott karácsonyi ajándékot a Biztos Kezdet Gyerekházban annak köszönhetően, hogy az önkormányzat idén ötödik alkalommal csatlakozott a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet országos adventi pénzadománygyűjtéséhez, illetve az ahhoz kapcsolódó segélyakciókhoz. Az ajándékokat a város főterén felállított adománykuckóban gyűjtötték, a felajánlók többsége édességgel, játékkal, ruhaneművel kedveskedett a gyerekeknek.

A pécsi önkormányzat - részben a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő - rászoruló családok részére összesen négymillió forint értékben négyszáz élelmiszercsomagot állított össze. Civil szervezetek segítségével további 700-800 pécsi család legalapvetőbb szükségleteit elégítik ki a baranyai megyeszékhelyen. Közölték azt is, hogy mintegy 200-250 családnak biztosítanak ezen a télen tűzifát.



Keszthelyen eddig mintegy 3 millió forint értékű adomány gyűlt össze az önkormányzat, a helyi ifjúsági kerekasztal és a Keszthely összefog elnevezésű civil kezdeményezés jóvoltából. A Tegyél jót, Keszthely! néven idén először meghirdetett akció révén elsősorban időseket, rászoruló családokat támogatnak egy-egy 10 ezer forint értékű csomaggal, amelyben helyi termelőktől vagy vállalkozóktól vásárolt tartós élelmiszerek vannak, de akadtak kereskedők, akik ruhaneműket, lábbeliket kínáltak fel adományként. Az összegyűlt felajánlásokból csaknem 300 családot tudnak segíteni, de a városi kórház és a mentőállomás dolgozói számára is mintegy 300 ezer forint értékű adomány érkezett.



Online aukciót indított Szombathelyen az Agora Kulturális Központ: ezzel a vásárokat nélkülözni kényszerülő kézműves árusokat, a helyi kis- és középvállalkozókat is segíteni akarják, a licitek összegéből pedig a szombathelyi Covid-betegeket támogatják. Advent első vasárnapjától lehet licitálni a helyi vállalkozások, kézművesek és őstermelők által felajánlott termékekre, a befolyó összegből olyan eszközök beszerzését támogatják, amelyek a Markusovszky Kórház koronavírusos betegeket ápoló osztályai számára jelentenek segítséget.