Szlávik: az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltással kezdődik a vakcináció

Magyarország előreláthatólag a WHO oltási rendjét alkalmazza majd, vagyis az egészségügyi dolgozók után az idősotthonok lakóit és a krónikus betegeket oltják be. 2020.12.18 08:43 MTI

A védőoltások beadása december utolsó napjaiban indulhat Magyarországon - mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa péntek reggel az M1 aktuális csatornán.



Szlávik János elmondta, a vakcináció azzal a védőoltással kezdődhet, amit az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezni fog. Magyarország előreláthatólag a WHO oltási rendjét alkalmazza majd, vagyis az egészségügyi dolgozók után az idősotthonok lakóit és a krónikus betegeket oltják be.



Közölte azt is, fel kell készülni a vakcina fogadására, hiszen van közöttük olyan, amit csak mínusz 70-80 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet tárolni; meg kell állapítani az oltási rendet, és kijelölni az oltóközpontokat.



Hozzátette, minden beoltottnak előreláthatólag legalább fél óráig az oltóponton kell majd maradnia az akut szövődmények kialakulásának veszélye miatt.



Szlávik János hangsúlyozta, nem szabadna az oltásokat azok kifejlesztési helye alapján rangsorolni. "Azért, mert egy oltás olyan országból származik, ami nekünk nem szimpatikus, attól az még lehet jó" - mutatott rá, hozzátéve, ez fordítva is igaz.



A főorvos szerint az oltásoknak inkább a fajtáját, a hatásmechanizmusát és a mellékhatásait kell vizsgálni.



Vakcinából egyébként nagyon sokféle áll majd rendelkezésre, s ezek - a hatásmechanizmust vizsgálva - teljesen különböznek egymástól. Ezért az a valószínű, hogy jövőre Magyarországra is többféle vakcina érkezik majd - jelezte.



A közelgő ünnepekről azt közöle, a legjobb, ha az egyébként is közös háztartásban élők együtt karácsonyoznak. Egy látogatást is meg lehet biztonságosan szervezni, de egy ebédet már nem - mondta Szlávik János.