Koronavírus

Három osztályt is be kellett zárni a mosonmagyaróvári kórházban - videó

Annyi dolgozó kapta el a vírust, hogy már nem tudták volna ellátni a betegeket. 2020.12.17 19:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három osztályt is be kellett zárni a mosonmagyaróvári kórházban, mert annyi dolgozó kapta el a vírust, hogy már nem tudták volna ellátni a betegeket. A fekvőbetegeket a győri kórházba küldték át, bizonytalan időre. Az ottani kórház főigazgatója azt szeretné, ha a helyzetre való tekintettel az orvosokat is átirányítanák hozzájuk.