Oktatás

Nyílt levélben sürgetik a sztrájktárgyalások megkezdését az SZFE polgárai

A sztrájkbizottsággal való érdemi tárgyalások azonnali megkezdését sürgetik a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói és oktatói abban a nyílt levélben, amelyet csütörtökön az MTI-hez is eljuttattak.



A munkáltatónak és a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumának címzett nyílt levélben emlékeztetnek arra, hogy az SZFE polgárai oktatói és dolgozói október 1-jén kezdték sztrájkjukat az egyetemi autonómia visszaszerzéséért. A sztrájk azóta is tart, követeléseiket a Fővárosi Törvényszék jogszerűnek találta - áll a levélben.



Mint írják, mindezek ellenére a sztrájkbizottsággal eddig nem kezdett tárgyalásokat sem a munkáltató, sem az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma. A nyílt levelet az SZFE 333 hallgatója, oktatója és dolgozója írta alá.



A hét pontból álló sztrájkkövetelések között van, hogy állítsák vissza az oktatók Neptun-rendszerhez való hozzáférését. A fenntartó állítsa vissza az SZFE szenátusának augusztus 1-jén fennálló jogköreit. Garantálja, hogy az oktatásban alkalmazott módszereket és a belső szervezeti és működési rendet a szenátus határozhassa meg, az intézetvezetőket, osztályvezetőket maga választhassa meg. A rektor kinevezését megelőzően a pályázati kiírást meghatározhassa, a pályázatokat megismerhesse és jelöltet állíthasson. A szenátus önállóan állíthassa össze és nyújthassa be a fenntartónak az SZFE éves költségvetési tervét.



A fenntartó garantálja, hogy a 2021-es költségvetési évre legalább olyan mértékű pénzbeli forrásokat biztosít az SZFE számára, mint amelyek a 2020-ban rendelkezésre álltak.