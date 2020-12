Jótékonyág

Több mint 6 tonna tartós élelmiszert gyűjtöttek a BRFK munkatársai a Mikulásgyárnak

MTI/Koszticsák Szilárd

Több mint 6 tonna tartós élelmiszert gyűjtöttek a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai a Mikulásgyárnak, az adományt csütörtökön jelképesen is átadták a karácsonyi jótékonysági gyűjtés számára.



Az eseményen Terdik Tamás, Budapest rendőrfőkapitánya emlékeztetett arra: a BRFK kiemelten fontosnak tartja, hogy a szolgálati feladatok ellátása mellett jótékonykodjanak is, ezért már sok éves hagyományként vesznek részt karácsonyi ünnepek előtti karitatív gyűjtésekben. Tavaly is gyűjtöttek a Mikulásgyár számára, akkor megközelítőleg 2 tonna csokoládét adományoztak a rászorulók részére. Idén a tartós élelmiszerek adományozása került a középpontba.



Hozzátette, hogy az idei jótékonysági akcióban mintegy 12 raklapnyi, 6218 kilogramm mennyiségű tartós élelmiszert teljesen önkéntes alapon, november 24. óta magánemberként gyűjtötték össze a rendőrök. A legtöbb adományt összegyűjtő kapitányságot, valamint főosztályt a BRFK oklevéllel fogja jutalmazni.



A Mikulásgyár a korábbi években jelentős mennyiségben gyűjtött jó minőségű használt ruhákat, könyveket és játékokat is, azonban a koronavírus-járvány miatt idén kizárólag tartós élelmiszereket és tisztálkodási szereket várnak a felajánlóktól - emlékeztetett Zsolnai Endre, a Mikulásgyár alapítója, főszervezője.



Hozzátette: már biztosan kijelenthető, hogy az idei gyűjtés sikeresebb, mint a tavalyi, hiszen csütörtökön már összegyűlt a tavaly felhalmozott 44 tonnányi adomány és még 3 napon át, vasárnapig várják a felajánlásokat. A termékek a leginkább rászorulókhoz kerülnek, többek között hátrányos helyzetű nagycsaládosokhoz és idősekhez az ország minden részére.



Az ajándékokat, adományokat a felajánlónak nem szükséges becsomagolnia, akár dobozban vagy nejlonzacskóban is elviheti a gyűjtőpontokra. Az akció december 20-ig tart.