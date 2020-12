Koronavírus-járvány

Operatív törzs: december végén kezdődhet az egészségügyi dolgozók oltása - videó

Már december végén elkezdődhet az egészségügyi dolgozók oltása a kijelölt oltópontokon Magyarországon - mondta az operatív törzs nevében megszólaló Galgóczi Ágnes a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős testület csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetőjének szavai szerint egyre reménykeltőbb hírek érkeznek a vakcináról: december 21-én dönthet az Európai Gyógyszerügynökség a Pfizer oltóanyagának engedélyezéséről, ezután kezdődhet az oltóanyag kiszállítása és indulhat az oltás Magyarországon is.



Hozzátette, a kormány más oltóanyaggyártók - az AstraZeneca, a Janssen, a CureVac és a Moderna - vakcináiból is lekötött 17,5 millió adagot. A gyógyszerészeti hatóság emellett vizsgálja az orosz és a kínai vakcina felhasználási lehetőségeit is.



Galgóczi Ágnes újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kórházakban továbbra is érvényben van a látogatási tilalom, a kórházak ugyanakkor a haldoklókhoz és szülő nőkhöz kötelesek a hozzátartozókat beengedni.



Az osztályvezető arra a kérdésre, hogy mennyi időnek kell eltelnie az influenza elleni és a koronavírus elleni védőoltás beadása között, alkalmazható-e a kettő együtt, valamint igaz-e, hogy bizonyos előrehaladottabb stádiumú alapbetegségek esetén nem ajánlott a vakcina, azt közölte: minden egyes oltóanyag egyedi engedélyt kap, a készítmény nyilvánossá váló alkalmazási előiratában minden, a vakcina felhasználásával kapcsolatos adat megismerhető lesz.



Galgóczi Ágnes hangoztatta, hogy akinek a koronavírustesztje pozitív eredményt mutat, annak ezt jeleznie kell a háziorvosának. Ezután járványügyi intézkedés következik, a fertőzöttet elkülönítik - mutatott rá.

A szakember a járványügyi adatokat ismertetve elmondta: az elmúlt 24 órában 2982 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 291 549-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 157 többségében idős, krónikus beteg, velük együtt már 7538-en hunytak el a betegséggel összefüggésben.



Kórházban 7522 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 573-an szorulnak gépi lélegeztetésre - fűzte hozzá.



Kitért arra, hogy Magyarországon az eddig igazolt fertőzöttek 56 százaléka nő, 44 százaléka férfi, az átlagéletkoruk 45 év, az elhunytaké 75 év.



Szólt arról, hogy az 50. héten 29 725 embernél igazolódott a koronavírus-fertőzés, a fertőzöttek 23,1 százaléka a 40-49 év közötti, 17 százaléka a 65 év feletti korosztályba tartozik, 4,5 százaléka gyermek.



A fertőzéssel a települések 96 százaléka érintett, az 50. héten regisztrált esetek 13 százaléka Budapesten, 11 százaléka Pest megyében, 4 százaléka Hajdú-Biharban volt, a legkevesebb fertőzöttet, 3 százalékot Hevesben igazoltak - mondta el.



Galgóczi Ágnes jelezte: a 49-ről az 50. hétre a legnagyobb arányban Somogyban nőtt a nőtt az új esetek száma, ahol 17 százalékkal több fertőzöttet azonosítottak. Baranyában 7, Fejérben 4 százalékkal nőtt, Nógrádban gyakorlatilag nem változott, a többi megyében csökkent az esetszám.



Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet a védelmi intézkedések fontosságára. Arra kérte az embereket, kerüljék a zsúfolt helyeket, tartsák be a maszkviselési, higiéniai szabályokat.