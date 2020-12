Koronavírus

Operatív törzs: továbbra is érvényben van a látogatási tilalom a szociális intézményekben, idősotthonokban

Az ünnepek közeledtével, az idősek lelki egészségének megőrzése érdekében meg fogják teremteni a lehetőségét, hogy az idősek és hozzátartozóik kapcsolatot tarthassanak egymással ebben az időszakban.

A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben továbbra is érvényben van a látogatási és kijárási tilalom a szociális intézményekben, idősotthonokban - mondta az operatív törzs nevében megszólaló Galgóczi Ágnes a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős testület szerdai online sajtótájékoztatóján.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője elmondta: az ünnepek közeledtével, az idősek lelki egészségének megőrzése érdekében meg fogják teremteni a lehetőségét, hogy az idősek és hozzátartozóik kapcsolatot tarthassanak egymással ebben az időszakban.



Erről határozat fog születni, amelyet a szociális intézmények a napokban megkapnak - közölte.



Galgóczi Ágnes elmondta: az elmúlt 24 órában 2804-gyel, 288 567-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Elhunyt 144 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7381-re nőtt. Kitért arra is, hogy az elhunytak mindössze 3 százalékának nem volt krónikus betegsége. Jelenleg 7639 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, akik közül 574-en vannak lélegeztetőgépen.



Kiemelte: továbbra is nagyon fontos a járvány terjedésének lassítása érdekében a járványügyi veszélyhelyzettel kihirdetett szabályok és a higiénés előírások betartása. "A specifikus védekezés azonban a fertőzés ellen a védőoltás" - szögezte le, hozzátéve: a vakcinainfo.gov.hu oldalon már több mint 200 ezren regisztráltak a védőoltásra. Az operatív törzs nevében nyilatkozó szakember ismét hangsúlyozta: a védőoltás önkéntes és ingyenes lesz.



Galgóczi Ágnes kitért arra is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség bejelentette: december 21-én dönthet a Pfizer által fejlesztett vakcina engedélyéről. Hozzátette: ha az oltóanyag megkapja az engedélyt, akkor már december végén érkezhet Magyarországra egy kisebb mennyiség, amelyből a védekezésben részt vevő egészségügyi dolgozók védőoltását el lehet kezdeni.



Az operatív törzshöz érkezett kérdés, hogy azoknak is szükséges-e a koronavírus elleni oltás, akik már az első hullámban, vagy néhány hónapja átestek a betegségen. Az NNK osztályvezetője azt mondta: jelenlegi tudásuk szerint a fertőzés átvészelése körülbelül 6 hónapos védettséget biztosít. Így azoknak, akik a tavaszi hullámban betegedtek meg, azoknak ajánlott lesz a védőoltás beadatása. Azok számára, akik az őszi járványhullám idején estek át a fertőzésen, a védőoltás egyelőre nem szükséges.



Kitért arra is, hogy különféle vakcinák lesznek majd elérhetők, és mindegyik vakcina engedélyében, alkalmazási iratában lesz információ arról, hogy kiknek, milyen indikációban lehet majd az oltóanyagot felhasználni.



Másik kérdésre válaszolva Galgóczi Ágnes azt is elmondta: az egészségügyi dolgozók a fertőzésnek leginkább kitettek.



Jelenleg az összes igazolt koronavírus-fertőzött 2 százaléka egészségügyi dolgozó - közölte Galgóczi Ágnes, aki egyúttal megköszönte áldozatos munkájukat, és azt kérte, vigyázzanak magukra.