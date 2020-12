Koronavírus

Van olyan iskola, ahol előbb kezdődik a téli szünet a járvány miatt

A PDSZ eredtileg azt szerette volna, hogy a kormány már december 7-től téli szünetet rendeljen el, a kieső napokat - nagyjából két hetet - pedig nyáron, június 16-tól 30-áig lehetett volna pótolni. 2020.12.16 10:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Népszava arról ír, hogy egy fővárosi, tankerületi általános iskolában például szerda lesz az utolsó tanítási nap péntek helyett. Hasonló intézkedésre került sor több más budapesti és vidéki általános iskolában is.



A lap megkeresésére az egyik érintett tankerület, a Közép-Budai Tankerületi Központ azt írta: náluk négy intézmény élt azzal a lehetőséggel, hogy munkatervük módosításával tanítás nélküli munkanapokat helyeztek át februárról decemberre. "Az átcsoportosított napokat nem kell pótolni, mert a tanítási napok és tanítás nélküli munkanapok, valamint a tanítási szünetekbe tartozó napok száma nem változott a tanév során" - közölték.



Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányának tagja azt mondta, valóban megtehetik az intézmények, hogy néhány nappal előrébb hozzák a szünetek kezdési időpontját, erre a tanév rendjéről szóló rendelet ad lehetőséget. Ő maga is tud olyan iskolákról, ahol éltek ezzel a lehetőséggel.



Kétféle megoldás van: az általános iskolák egy tanévben hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhatnak fel, meghatározott pedagógiai célra, ami lehet pályaorientációs nap, gyermeknap vagy nevelési értekezlet is. Ha utóbbit választják, a diákoknak nem kell bemenniük. Emellett a rendelet arra is lehetőséget ad, hogy az iskolák módosíthassák a szünetek kezdő és befejező napját, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremtik. Ebben az esetben mindenkinek szünet van, de a plusz napokat hétvégéken kell ledolgozni.



