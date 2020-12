Illegális bevándorlás

Bakondi: az új migrációs akcióterv a betelepítések tömegessé válását garantálná

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az új migrációs akcióterv sokkal inkább a betelepítés tömegessé válását, mintsem az illegális migráció megállítását garantálná.



Mint mondta, a korábbi Európai Bizottság (EB) 2015 óta konzekvens politikát folytatott azzal, hogy gyakorlatba ültette Soros György elképzeléseit.



Az Ursula von der Leyen vezette új EB-nél lehetett abban reménykedni, hogy a bizottság politikát formáló tevékenységében változás következik be, de végül ez nem történt meg - fűzte hozzá a főtanácsadó. Bakondi György szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában rámutatott: az új migrációs akciótervet pozitívan értékelte a belbiztonságért, a közbiztonságért és a terrorizmus elleni fellépésért is felelős Ylva Johansson uniós belügyi biztos, annak ellenére, hogy az 34 millió illegális migráns betelepítésének és lakhatásának európai országok általi garantálását tartalmazza.



Az akcióterv a bevándorlókat munkavállalás és cégalapítás szempontjából is előnyben részesítené, politikai jogokat biztosítana, illetve a politikai képviseletben megfelelő arányú részvételt garantálna az érkezőknek. Mindezek előrevetítik, hogy az eddigi illegális migráció feladványának megoldására új elgondolások jelennek meg Nyugat-Európában - fogalmazott Bakondi György.