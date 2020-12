Koronavírus-járvány

Mabisz: nem kizáró ok a koronavírus-fertőzés a kockázati életbiztosításoknál

A biztosítótársaságok jellemzően kifizetik a koronavírus-fertőzésben elhunytak életbiztosítását, sőt több biztosító a járványhelyzet idején az ügyfelek szempontjából kedvezően változtatott a szerződéses feltételeken - tájékoztatta a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) hétfői közleményében az MTI-t.



A szervezet ismertette: a hazai életbiztosítási piac szinte teljes egészét lefedő tizenegy Mabisz-tag társaság kockázati életbiztosításaiban nem tartozik a kizárások közé a koronavírus fertőzés.



Van olyan biztosító, amelynek szerződési feltételei eleve nem tartalmaznak járványhelyzetre vonatkozó kizárásokat. Mások úgy értelmezik, hogy azért nem kizáró ok náluk a koronavírus, mert nem minősül sem heveny fertőző betegségnek, sem kritikus betegségnek.



Van olyan biztosító, amelyik külön felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi években értékesített kockázati életbiztosításuk szerződéses feltételei szerint kizáró eseménynek minősülhetne a koronavírus-járvány, de úgy döntöttek, hogy a koronavírussal kapcsolatos biztosítási eseményekre is minden egyéni és csoportos kockázati életbiztosítás esetén szolgáltatnak - közölte a Mabisz.



A biztosítók szövetsége jelezte, olyan társaság is van, amely arról tájékoztatott, hogy a jelen helyzetben a koronavírussal kapcsolatos, és a feltételek alapján kizárt biztosítási események esetében is igyekeznek a legnagyobb méltányossággal és körültekintéssel eljárni.



A Mabisz kiemelte, hogy több biztosító kedvezően módosított az új szerződéseknél az egyes életbiztosítási, valamint baleset- és betegségbiztosítási termékeknél érvényes várakozási, kockázatkizárási időn.



Az egészségbiztosításokban ugyanakkor lehetnek lényeges eltérések az egyes társaságok termékei között, hívta fel a figyelmet a Mabisz. Előfordulhat, hogy a szerződési feltételek nem terjednek ki a koronavírussal kapcsolatos ellátásokra.



A Mabisz szerint érdemes konzultálni biztosítási szakemberekkel, mert a megkötött szerződésekben az átlagosan igényelt biztosítási védelem mértéke nem ideális, jelentős az alulbiztosítottság.