Koronavírus-járvány

Szlávik: most kell vigyázni azért, hogy a tavasz sokkal jobban telhessen

Most kell vigyázni azért, hogy a tavasz sokkal jobban telhessen - mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa vasárnap, az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.



Szlávik János elmondta: Európában nagyon sok országban nem sikerül leszorítani az új esetek számát karácsonyra, Magyarországon pedig egyelőre platón van a járvány, amit azt jelenti, hogy az új esetek, a kórházban fekvők és a halottak száma sem változik.



Hangsúlyozta, amennyiben az emberek továbbra is betartják a szigorú korlátozásokat, akkor remélhetőleg nemsokára csökkenni fog a fertőzöttek száma, a jelenlegi helyzet azonban nem tesz lehetővé enyhítéseket karácsonyra és szilveszterre.



A Dél-pesti Centrumkórház főorvosa ezért arra kérte a családokat, hogy lehetőleg magukban ünnepeljenek az év végén.







Sokféle, koronavírussal szembeni védőoltás jár már a kutatások végső stádiumában, így a közeljövőben Magyarországon is legalább négy-ötféle vakcina áll majd a lakosság rendelkezésére - közölte a főorvos.



Szlávik János hangsúlyozta, a legújabb hírek rendkívül biztatóak a vakcinákról, több országban már megkezdődött az oltás és ez a folyamat a közeljövőben Magyarországon is elindulhat. A főorvos elképzelhetőnek nevezte, hogy valamilyen vakcina kisebb adagban még idén érkezik az országba, nagyobb mennyiség a jövő év elejére várható.



Kiemelte, a vakcinák mindegyike szigorú engedélyeztetési fázisokon esett át, amelyek igazolták biztonságosságukat.



Szlávik János leszögezte: egyáltalán nem igaz az oltástagadók azon állítása, amely szerint a vakcinák egy fajtája beavatkozik az emberi szervezet génállományába, hiszen az úgynevezett RNS-típusú oltások nem jutnak be a sejtmagba, ahol az emberek genetikai információ tárolódnak.



A Dél-pesti Centrumkórház főorvosa megerősítette, nagyon sok oltóanyag hatékonysága meghaladja a 90 százalékot, ami azt jelenti, hogy a beoltottak biztosan nem lesznek betegek, nem kerülnek kórházba a koronavírus miatt.



Az orosz oltóanyagot tömegesen használják Oroszországban és nagyon sok országban hozzáférhetővé teszik az önkénteseken történő tesztelésre, Kínában többféle oltóanyagot tesztelnek, köztük egy olyan aránylag egyszerű vakcinát, amely az influenza elleni védőoltásra emlékeztet, a hatékonysága pedig több mint 80 százalék - fejtette ki.



Szlávik János rendkívül izgalmasnak nevezte az RNS-típusú nyugati oltóanyagokat, amelyek egyértelműen hatékonyak és biztonságosak, egyetlen hibájuk csupán, hogy nagyon hideg körülmények között kell tárolni azokat.



A főorvos aláhúzta, a járvány elleni védekezésben a szakemberekkel, tudósokkal szembeni bizalom a legfontosabb, és ennek a bizalomnak az oltóanyagokra is ki kell terjednie.