Koronavírus-járvány

Több mint 2 millió nyugdíjas levélben is regisztrálhat az oltásra

Több mint 2 millió nyugdíjas postai úton is regisztrálhat a koronavírus elleni oltásra - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton a kormány Facebook-oldalán.



Dömötör Csaba videójában elmondta: az erről szóló küldemények kézbesítése már megkezdődött és várhatóan az év utolsó hetéig tart. A levélben lesz egy tájékoztató Müller Cecília országos tisztifőorvostól, a regisztrációs űrlap, és egy előre megcímzett válaszboríték. A visszaküldés ingyenes.



Az államtitkár kiemelte: az oltás ingyenes és önkéntes lesz, ami azt is jelenti, hogy ha valaki jelentkezett, akkor az nem jelent kötelezettséget.



Azt mondta: mindenkit arra bíztatnak, hogy regisztráljon. "Napról napra közelebb kerülünk a tömeges oltáshoz, addig is vigyázzunk egymásra, mert minden élet számít" - fogalmazott Dömötör Csaba.